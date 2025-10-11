この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

『あなたの会社がなぜ赤字か本当に知ってますか？一瞬で答えられないなら赤字社長が確定なので、今すぐ見て勉強してください。』と題する動画で、倒産回避のプロ・市ノ澤翔氏が赤字経営の本質と、社長に求められる視点について徹底解説した。



市ノ澤氏は冒頭、「税理士に任せていれば大丈夫なんていうことはない。税理士は財務を知らないし、赤字の改善方法も知らない」と痛烈に指摘。中小企業の7割が赤字という現実を明かしつつ、「赤字になる社長って最初から決まっているんだよね」と、経営者の資質や考え方が赤字を招いていると断言した。



社長に求められるのは「会社の数字をちゃんと見て学ぶこと」。しかし多くの赤字社長は「赤字でも何となくやっていける」と現状に甘えてしまい、変化を拒む傾向が強いという。「黒字化しないとやばいですよ、と話をしても、『うまくやって来れたからこのままでいい』と現状維持に固執しがち」と、経営陣の姿勢に苦言を呈した。



また「税理士に数字を任せきりで安心している社長が多いが、それは大きな勘違い」と喝破。税理士は税務申告の専門家であり「財務や資金繰りの本質的な改善までは見てくれない」とし、「税金の申告をきちんとすることが経営の目的ではない。売上や利益を増やしたいなら、自分で数字＝武器を持たなければならない」と説いた。



さらに「会計上の利益とお金の流れが違うことを知らない」「手元のお金を全部自分のものだと思い込んでいる」など、社長によくある致命的なミスも次々と指摘。「何もしないと、結局は倒産。家も失いかねない」と警鐘を鳴らした。



ではどうすれば黒字化できるのか。市ノ澤氏は「現状を正しく把握し、計画を立てること」「絶対に黒字化すると覚悟を決めること」「資金繰り表を必ず作ること」の3点を挙げ、「ぬるい生活をしていても、赤字が改善することはない。自分から徹底的に学び、行動してほしい」と呼びかけた。また、「社長自身が賢くなれば、税理士もちゃんとせざるをえなくなる。学ぶことをやめないでほしい」と力強く語った。



最後に「赤字社長って世の中の大半。そのままでは抜け出せないので、必ず黒字社長の感覚を身につけて頑張ってほしい」とエールを送り、「少数派である黒字社長が“非常識”扱いされる状況を変えてほしい。せっかく独立起業したなら、いい思いをしてほしい」と締めくくった。



