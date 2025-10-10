お肌のインナードライとは？原因とケア方法

　一見テカっているのに、実は内側が乾燥している…そんなやっかいな状態を「インナードライ肌」と呼びます。表面は皮脂でべたつくのに、肌の奥は水分不足。放っておくと、毛穴の開きや吹き出物、乾燥小じわなどのトラブルにつながることもあります。

■インナードライのサイン

・Tゾーンがテカるのに、頬や口元はつっぱる

・化粧崩れが早い

・季節や環境で肌荒れしやすい

・洗顔後すぐに乾燥を感じる

■原因は？

・強い洗顔やクレンジングで必要なうるおいまで落としてしまう

・保湿不足や乾燥した環境

・睡眠不足や食生活の乱れによるバリア機能の低下

・紫外線ダメージ

■ケアのポイント

1. 優しい洗顔

ゴシゴシ洗わず、マイルドな洗顔料を選びましょう。

2. 「水分＋油分」で保湿

化粧水で水分をしっかり与え、乳液やクリームでフタを。

3. セラミドやヒアルロン酸配合アイテムでうるおいキープ。

4. 生活習慣を整える

睡眠・バランスの良い食事・水分補給も大切です。

5. 紫外線対策を忘れずに

紫外線は乾燥をさらに悪化させます。

インナードライ肌は「テカるから保湿しない」ではなく、うるおいを補って守ることが大切です。

美容鍼はお肌の水分量が上がったり、化粧水等の浸透も良くなるのでオススメです☆

乾燥肌対策に試してみてはいかがでしょうか？

※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。

