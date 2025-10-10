この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

88歳の元看板職人の男性が、YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」の街頭インタビューに応じ、その年齢を感じさせない若々しさの秘訣や波乱万丈の人生について語った。



インタビュー冒頭、男性は88歳という実年齢を明かし、インタビュアーを驚かせる。若さの秘訣を問われると、「気後れしない」「明るく」いることに加え、「人が何を言おうと無視してる」と断言。「変なこと言おうと何言おうとさ、『勝手に言いやがれ！』」と、他人の評価に左右されない独自の哲学を明かした。



かつての職業については、「一番最初は映画館の看板描き」だったと振り返る。当時は手描きが主流で、『007』シリーズの俳優ショーン・コネリーの顔などをよく描いていたという。その後、「一度は東京に行きたい」と九州から上京。所持金も乏しい中、下駄履きに荷物を担いだ田舎者風の出で立ちで新宿を歩いていたところ、声をかけられ、住み込みで働くことになったというユニークな経歴も披露した。



東京では看板屋に勤めた後、個人事業主として独立。一方、奥様はスナックを経営するなど、夫婦それぞれが自立した働き方をしていたようだ。現在は息子に呼ばれて10年ほど前から九州で一人暮らしをしている。年金額は2ヶ月に12万円、月に換算すると6万円であることを明かしたが、住まいは大家の厚意で家賃1万2000円で借りているという。空き家だった物件を、元職人としての腕を活かして自ら内装を綺麗にしたところ、大家が喜び、家賃を安くしてくれたそうだ。



最後に、若い世代へのメッセージとして、お金の貸し借りについて言及。「友達なんかも苦しくて、よく金借りに来るけど」「金はダメ！貸せない！」ときっぱり。過去に貸したお金が返ってこない「取れない借用書がいっぱいある」と苦い経験を明かし、シビアな金銭感覚を覗かせた。多くの経験を経てたどり着いた、飄々としつつも芯の通った生き方が垣間見えるインタビューとなっている。