コメダ珈琲店、ブラックモンブラン･祇園辻利の宇治抹茶とコラボしたシロノワールとパフェ発売/祇園辻利･竹下製菓と3社初コラボ

コメダ珈琲店は、2025年10月16日から12月上旬までの間、新作スイーツ「シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-」「ブラックモンブランパフェ -宇治抹茶仕立て-」を全国の店舗で発売する。数量限定のため、各店なくなり次第終了。

竹下製菓のチョコレートバーアイス『ブラックモンブラン』、祇園辻利の『宇治抹茶』、コメダ珈琲店の看板デザート『シロノワール』などを組み合わせた、3社による初のコラボレーションスイーツだ。

竹下製菓の『ブラックモンブラン』は、佐賀県で誕生し、九州地方で絶大な人気を誇るチョコレートバーアイスだ。あっさりとしたバニラアイスにチョコレートとザクザクとした食感のクランチをコーティングしている。

竹下製菓『ブラックモンブラン』

祇園辻利の『宇治抹茶』は、厳選した茶葉を、長年磨き上げた「合組(ブレンド)」技術で独自の味筋に仕上げている。抹茶本来の自然な濃緑色と旨味、豊かな薫香が特徴。

祇園辻利

今回のコラボでは、過去にも好評だったブラックモンブランとのコラボレーションメニュー「シロノワール ブラックモンブラン」を、祇園辻利の“宇治抹茶仕立て”にして再発売。さらに、ブラックモンブラン×祇園辻利の宇治抹茶がコラボした、コメダ珈琲店初のパフェメニューを発売する。

コメダ珈琲店×竹下製菓×祇園辻利 初のコラボメニュー

ラインアップは以下の通り。価格は店舗により異なる。

◆「シロノワール ブラックモンブラン -宇治 抹茶 仕立て-」

あたたかいデニッシュに、祇園辻利『宇治抹茶』を使用した、宇治抹茶クリームを挟んだ。ソフトクリームの上で固まったチョコソースのパリッとした食感と、クランチのザックザク食感で、ブラックモンブランの魅力を再現している。抹茶本来のほろ苦さと、チョコソースの甘みの組み合わせで、奥深い風味に仕立てた。あたたかさと冷たさ、甘さとほろ苦さ、なめらかさとザックザク食感といったコントラストが楽しめるメニュー。

通常サイズ:税込970円〜1,030円

ミニサイズ:税込770円〜830円

コメダ珈琲店「シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-」

竹下製菓『ブラックモンブラン』×祇園辻利『宇治抹茶』がコラボした、コメダ珈琲店初のパフェメニュー。

祇園辻利の『宇治抹茶』を使った奥深い味わいのプリンに、ココアバウムクーヘンと小倉あんを合わせ、一番上には“パリッと食感のチョコソース”と“ザックザク食感のクランチ”でブラックモンブランの魅力を再現したソフトクリームをのせた。チョコソースの甘みと宇治抹茶のほろ苦さの組み合わせで、“和と洋のハーモニー”を演出している。

価格:税込790円〜1,030円

コメダ珈琲店「ブラックモンブランパフェ -宇治抹茶仕立て-」

■コメダ珈琲店 公式サイト