Amazon（アマゾン）では、2025年10月7日(火)0時から10月10日(金)23時59分まで「Amazonプライム感謝祭」を開催中。

セール期間中は、合計10,000円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、2本のUSB-Cケーブルを1本になっているAnker（アンカー）の「USB-C ＆ USB-C ケーブル（2-in-1, 140W）」が、お得に登場しています。

Anker USB -C ＆ USB -C ケーブル (2-in-1, 140W) 急速充電 USB 2.0iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy S25 / S24 / S23 MacBook Air/Pro iPad 他対応 (1.2m ブラック) 1,390円 （30％オフ） Amazonで見る PR PR

旅先でも1本でOK！ 便利すぎるAnkerの2台同時充電USB-Cケーブルが30%オフ

2本のUSB-Cケーブルを1本にまとめたAnker（アンカー）の「USB-C ＆ USB-C ケーブル（2-in-1, 140W）」が、Amazonで30%オフとお得に購入できるチャンス！

ノートPCやスマートフォンなど、2台のUSB-C機器へ同時に充電可能。荷物を減らしたい旅行や出張にもぴったり。USB Power Delivery（PD）対応により、接続された各機器に適した出力で急速充電が可能。スマホ、タブレット、ノートPCまで、この1本で幅広く対応してくれます。

最大140W対応＆10,000回以上の折り曲げに耐える耐久性

USB-C単ポート使用時に最大140Wの高出力を誇り、電力消費の大きなノートPCでもしっかりカバー。高耐久ナイロン素材を使用し、10,000回以上の折り曲げテストをクリアしており、長期間の使用にも安心感があります。

ケーブルアジャスター付きで、使用シーンに応じて長さ調整が可能。デスク上の配線もスッキリ整えられるのもポイントが高いですよ。

なお、上記の表示価格は2025年10月9日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

