ケーブルはAnkerのコレしか持ち歩かん。だって二股なんだもの #Amazonプライム感謝祭
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年10月7日(火)0時から10月10日(金)23時59分まで「Amazonプライム感謝祭」を開催中。
セール期間中は、合計10,000円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
現在、2本のUSB-Cケーブルを1本になっているAnker（アンカー）の「USB-C ＆ USB-C ケーブル（2-in-1, 140W）」が、お得に登場しています。
旅先でも1本でOK！ 便利すぎるAnkerの2台同時充電USB-Cケーブルが30%オフ
2本のUSB-Cケーブルを1本にまとめたAnker（アンカー）の「USB-C ＆ USB-C ケーブル（2-in-1, 140W）」が、Amazonで30%オフとお得に購入できるチャンス！
ノートPCやスマートフォンなど、2台のUSB-C機器へ同時に充電可能。荷物を減らしたい旅行や出張にもぴったり。USB Power Delivery（PD）対応により、接続された各機器に適した出力で急速充電が可能。スマホ、タブレット、ノートPCまで、この1本で幅広く対応してくれます。
最大140W対応＆10,000回以上の折り曲げに耐える耐久性
USB-C単ポート使用時に最大140Wの高出力を誇り、電力消費の大きなノートPCでもしっかりカバー。高耐久ナイロン素材を使用し、10,000回以上の折り曲げテストをクリアしており、長期間の使用にも安心感があります。
ケーブルアジャスター付きで、使用シーンに応じて長さ調整が可能。デスク上の配線もスッキリ整えられるのもポイントが高いですよ。
なお、上記の表示価格は2025年10月9日12時現在のもの。
