価格149万円！ ヤマハの「新スーパースポーツ」バイクが遂に発売！ クルーズコントロールシステムなどの走行支援も充実

遂に日本市場へ導入

ヤマハから、2025年10月30日に新型モデル「YZF-R9」が発売されます。

同新型スーパースポーツモデルは北米や欧州などですでに導入されており、日本でもいよいよ登場します。

ヤマハの新型スーパースポーツモデル「YZF-R9」

【画像】超カッコいい！ ヤマハの新型スーパースポーツ「YZF-R9」を画像で見る（30枚以上）

YZF-R9は、排気量888cc水冷4ストロークDOHC直列3気筒4バルブのCP3エンジンを搭載しています。

このエンジンは最高出力88kW（120.0PS）／10000rpm、最大トルク93.0N・m（9.5kgf・m）／7000rpmという強力なパワーを発揮します。

また、ミドルクラスで最高のサーキット性能を目指しながらも、ライダーのスキルやシチュエーションを問わない扱いやすさを兼ね備えた懐の深い一台に仕上げられています。

シャーシ面では、ヤマハの歴代スーパースポーツ（YZF-R1、YZF-R6）の中で最も軽量となる新型アルミダイキャストフレーム（9.7kg）を採用し精密な減衰コントロールが可能な前後KYB製の新型サスペンションを装備しています。

空力性能を高めるウイングレットも採用されており、さらに優れた足つき性と快適性を実現したスポーティなライディングポジションも特徴です。

機能面では、ラップタイム計測や走行データの可視化ができるアプリ「Y-TRAC」などの接続機能、様々な路面状況に合わせた走行を可能にするYRC（ヤマハライドコントロール）、クルーズコントロールシステム「YVSL（Yamaha variable speed limiter）」などの走行支援デバイスも標準で装備されています。

カラーバリエーションは「ブルー」、「マットダークグレー」、「ホワイト」の3色が用意され、価格（消費税込）は149万6000円となっています。