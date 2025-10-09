『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』で、散々「知らない、出ない」と言いつつ、やっぱり出ていたアンドリュー・ガーフィールド。偽りの言動を続けなくてはならず、本人にとってはちょっぴり気の毒（？）だったあの感覚が再来だ。『／ドゥームズデイ』に出てるんじゃないか説である。

『ドゥームズデイ』は2026年12月公開の（MCU）クロスオーバー超大作で、これまでの世界観に加え、X-MENやファンタスティック・フォーといった別ユニバースも交わる物語になるとされる。とすれば、すでに『ノー・ウェイ・ホーム』でMCUの正史世界（アース616）にやってきたガーフィールド版スパイダーマンが再び登場しても、なんらおかしくない。『アメイジング・スパイダーマン』シリーズは今なお絶大な人気を誇るシリーズ。彼が再登場するとあれば、映画の話題性としてもバッチリだ。

そんなガーフィールドは米のインタビューにて、「私の説では、あなた、『シークレット・ウォーズ』に出ますよね？」とインタビュワーから切り込まれている。ほら出たぞと言わんばかりに、ガーフィールドは思わず笑い出し、「オーケイ」とお手上げの反応だ。

再び「『シークレット・ウォーズ』出ますよね？」と押されると、「オーケイ、オーケイ」と笑い続けるばかりのガーフィールド。「これでバレちゃってる？どうですか？そのうちわかりますよ！僕のこの反応はなんだ？荒ぶってる？それか何？なんだろう、そのうちわかりますよ」と、しどろもどろ（？）にリアクションしてみせた。

続けてガーフィールドは、『ドゥームズデイ』でヒュー・ジャックマンと一緒に登場したら素晴らしいと提案されると、「はい、ヒュー・ジャックマンは大好きですよ」と回答。MCUで共演してみたいキャストについて尋ねらると、「どうでしょう。わからないです。『スパイダーバース』シリーズは本当に好きです。ロード＆ミラーが好きでして。それは言っておきたい。ウルヴァリン、ヒューも好きですね」と答えた。

さらにガーフィールドは、「トム・ハーディはとんでもない俳優ですね。『ヴェノム』での彼も超良かった」ともコメント。トム・ハーディ版ヴェノムはまだスパイダーマンをはじめとする他キャラクターとの本格共演を果たしていない存在だ。もしもガーフィールド版スパイダーマンと、ハーディのヴェノムが顔を合わせたら……？

なおガーフィールドは過去、『ノー・ウェイ・ホーム』でバレバレな秘密主義を貫いた結果、「もう誰も信じてくれないですよね」とをしたことも。『ドゥームズデイ』公開の2026年12月18日が近づくにつれ、またガーフィールドへの“尋問”への機会も増えてしまいそうである。