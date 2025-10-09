スカートよりこっちかも！【ハニーズ】体型カバーも叶う♡「ガウチョパンツ」

おしゃれを楽しみたいのと同時に、体型も自然にカバーしたい！ そんな願いを叶えてくれそうな「ガウチョパンツ」を【ハニーズ】で発見。裾に向かって程よく広がるシルエットは、気になる部分をさりげなくカバーしつつ、きちんと感も演出してくれる優秀アイテム。今回は秋冬コーデに活躍しそうなガウチョパンツをご紹介します。

きれいめ派さんにおすすめしたいガウチョパンツ

【ハニーズ】「きれいめガウチョパンツ」\2,480（税込）

レーヨン混のスウェット素材を採用した、はき心地の良さときれい見えを両立できそうなガウチョパンツ。タック入りのデザインで、きれいなシルエットを演出できそうです。デイリー使いにはもちろん、通勤コーデにも取り入れやすいのが嬉しいポイント。プチプラながら高見えする一枚で、毎日頼りたくなるかも。

チェック柄で季節感アップ

【ハニーズ】「チェック柄ガウチョパンツ」\2,980（税込）

クラシカルな雰囲気が魅力の、チェック柄のガウチョパンツ。シーズンムードを盛り上げる柄アイテムは、シンプルなトップスと合わせるだけでOK。ウールのような風合いの生地感も見逃せないポイントです。やや長めの丈感だからブーツやパンプスとの相性も◎ デイリーからお出かけまで幅広く活躍しそう。

