この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

マンション購入を検討する際、誰もが夢中で眺める「間取り図」。日々の暮らしやすさはもちろん、実はその間取りが、将来の資産価値を大きく左右することをご存知でしょうか。

良かれと思って選んだユニークな間取りが、いざ売却する時に「売りにくい」原因になってしまうことも少なくありません。

今回は不動産のプロである、らくだ不動産株式会社の取締役副社長COO山本直彌さんが 資産価値の「落ちる間取り」と「上がる間取り」の決定的な違いを、初心者にも分かりやすく解説します。



◾️大前提：専有面積と部屋数の「黄金比」を外さない

個別の間取りを語る前に、最も重要な大原則があります。それは「専有面積に見合った部屋数になっているか」です。

「例えば、50㎡台なら1LDKか2LDK、70㎡を超えれば3LDKというのが一般的な購入者の検索条件です。この相場観から大きく外れた間取りは、買い手の検索にすら表示されず、機会損失に繋がります。ご自身でリフォームして50㎡のワンルームなどにしてしまうと、将来の売却で苦戦する可能性が非常に高くなります」と山本さんは指摘します。



◾️要注意！資産価値を落としやすい「売れにくい間取り」とは

次に、具体的に避けるべき間取りの代表例を2つご紹介します。

① 1階＋地下1階の「メゾネットタイプ」

部屋の中に階段があるメゾネットは、開放感がある一方で、注意が必要です。「特に、1階と地下1階の組み合わせは、地下部分の日当たりや湿気、電波状況などが懸念され、買い手から敬遠されがちです。高層階のプレミアム住戸は別ですが、地下を含むメゾネットは慎重に検討すべきでしょう」（山本さん）

② 家具の配置が難しい「いびつな形の間取り」

リビングが三角形になっているなど、特殊な形の間取りは、使える面積が限られ、手持ちの家具が置けないなどの理由で売却時に苦戦する典型例です。「住んでいる方は工夫して家具を配置できますが、内見に来た買い手は、そこで暮らすイメージを掴むのが難しいのです」（山本さん）



◾️時代に左右されない「売れやすい間取り」3選

では、逆に資産価値を維持・向上させやすい「売れる間取り」とはどのようなものでしょうか。

1. 定番の「田の字型」

廊下を挟んで部屋が田の字のように配置された、最も標準的な間取りです。「特徴がないことが、逆に最大の強みです。誰が見ても部屋の用途を直感的に理解しやすく、家具の配置もイメージしやすいため、内見時に買い手が購入の決断をしやすいのです」（山本さん）

2. 家事動線が良い「回遊型」

キッチンから洗面室へ抜けられる「2WAY」など、家の中をぐるりと回れる間取りです。「家事の効率が格段に上がるため、特に共働き世帯やファミリー層から絶大な人気を誇ります。中古市場でも希少価値があり、売却時の大きなアピールポイントになります」（山本さん）

3. ライフステージに対応する「可変型」

リビングと隣の部屋の間が、固定の壁ではなく「スライディングウォール」で仕切られている間取りです。「子供が小さいうちは壁を開けて広いリビングとして使い、成長したら壁を閉めて子供部屋にする、といったように、家族の成長に合わせて使い方を変えられます。この柔軟性が、幅広い層の買い手に響きます」（山本さん）

【まとめ】

マンションの間取り選びは、現在の暮らしやすさだけでなく、「10年後、20年後に、次の買い手がどう感じるか」という視点を持つことが重要です。奇抜さや個性よりも、「シンプルで分かりやすい」「家事効率が良い」「将来の変化に対応できる」といった、普遍的な快適性こそが、資産価値を末永く支える鍵と言えるでしょう。

らくだ不動産株式会社では、目先の間取りの魅力だけでなく、その物件が持つ長期的な資産価値まで見据えたプロの視点で、お客様のマンション選びをサポートします。10年後、20年後も後悔しないための、最適な一戸を一緒に見つけませんか。ぜひお気軽にご相談ください。