奥まで届く、スライドの快適さ。収納がもっと自由になる【アイリスオーヤマ】の本棚がAmazonに登場中‼
増えても困らない。重ねて広がるコミックラック【アイリスオーヤマ】の本棚がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの本棚は、収納物の取り出しやすさを追求した設計。左右にスライドする棚はキャスター付きで、軽い力でもスムーズに動き、奥にしまった本もストレスなく取り出せる。
収納力だけでなく、成長性も備えている。上下に連結できる構造で、コレクションが増えても対応可能。連結ピンとプレートでしっかり固定でき、背面には横揺れ防止パーツを装備。安全性にも配慮している。
棚の高さは約3センチメートル間隔で調整可能な中央棚を除き、収納物に合わせて無駄なくレイアウトできる。青年コミック（B6判）のように奥行きのある本は、奥棚や固定棚への収納がおすすめ。
シンプルな外観はどんな部屋にも馴染み、限られたスペースでもすっきりと収まる。耐荷重は天板約8キログラム。
動線を整え、収納を育てる。日々の読書習慣に寄り添う、機能的な一台。
