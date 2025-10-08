米オープンＡＩの動画生成アプリ「ソラ」で日本のアニメなどのキャラクターに似た動画が相次いで生成、投稿されている問題で、平デジタル相は７日、オープンＡＩ幹部と面会した。

著作権侵害の恐れがあるとして政府の懸念を伝え、日本の知的財産を損なわないよう対策を求めた。

オープンＡＩ側は重大な問題との認識を示し、問題が起きた経緯や今後講じる対策について説明したとみられる。

この問題を巡っては、オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）が使用禁止を含めた管理権限を著作権者側に付与するといった対策を講じる方針を明らかにしている。ただ、簡単に使用禁止にできるかどうかや、対象範囲など対策には不透明な部分が残っている。政府・自民党は６月に施行したＡＩ法の調査権限の行使も示唆し、今後も改善策などについて説明を求める構えだ。

オープンＡＩは９月３０日から、次世代の「ソラ」の提供を米国や日本で始めた。提供開始直後からＳＮＳ上には「ポケットモンスター」「ドラゴンボール」「ドラえもん」など日本のゲームやアニメキャラに酷似した動画が次々と投稿された。日本国内から「著作権を侵害している」といった批判が相次いだのを受け、アルトマン氏は１０月３日、「誤りは迅速に修正する」などとして近日中に仕様を変更する方針を明らかにした。日本のアニメキャラなどの無断生成をブロックする機能も強化された。

オープンＡＩが対策を講じた背景には、自民党側の働きかけがあった。

自民党の塩崎彰久衆院議員は１日、アニメなどの権利に詳しい知人から連絡を受け、今回の問題を把握した。著作権侵害の疑いが強いことを確認し、アルトマン氏らオープンＡＩ幹部に直接抗議した。塩崎氏が違法性の高い動画生成の速やかなブロックと問題の解決を要請したところ、アルトマン氏は「誠意をもって対応する」と答えたという。

塩崎氏は２年半前、アルトマン氏が来日した際に日本側の窓口になったとされる。「日本政府や著作権者に相談せずにサービスを始め、混乱につながった。今後もＡＩ法の調査権限をてこに海外プラットフォーマーに日本のルールをしっかり伝えるべきだ」と話す。