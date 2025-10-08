¡Ö¥¨¡¼¥¹¤Ï¤ªÁ°¤À¡ª¡×¡Ö¶Ã¤¤ÎÈ¯¸«¡×Íö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤âÀä»¿¤¹¤ë£¸Àï£¸È¯¤Î¾åÅÄåºÀ¤¡¢¤ï¤º¤«£²¤«·î¤Î¡È¿Ê²½¤ÈÊÑ²½¡É¤ËÀä¹¥Ä´¤Î¿¿Áê¤ò¸«¤ë¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡10·î£´Æü¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï83Ê¬¤ËÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤Ë£²¡Ý£²¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Ï¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¡×¡£¤½¤¦·èÃÇ¤·¤¿¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤Ï86Ê¬¤«¤é¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢¥µ¥¤¥ë¡¦¥é¥ê¥ó¤òÅêÆþ¤·¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤È¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¤òÁÈ¤Þ¤»¤¿¡££²Ê¬¸å¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£¥é¥ê¥ó¤«¤é¤Î½À¤é¤«¤Ê¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥¹¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¼õ¤±¤¿¾åÅÄ¤ÏÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é±¦Â¤Ç¡¢ÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ£³¡Ý£²¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¥é¥ê¥ó¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¬¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½Ð¾ì»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤È¤â¡¢»þ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥æ¥È¥ì¥Ò¥ÈÀï¤Î¾åÅÄ¤Ï20Ê¬¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤È£³ÎóÌÜ¤Î´Ö¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¾åÅÄ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¥¦¥µ¥Þ¡¦¥¿¥ë¥¬¥ê¥Í¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÇDF¤ÎÇØ¸å¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ø¥¿¥ë¥¬¥ê¥Í¤ÎÀäÌ¯¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤¬ÄÌ¤ê¡¢GK¤ò¤«¤ï¤·¤¿¾åÅÄ¤ÏÌµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Ï¥¿¥ë¥¬¥ê¥Í¤¬¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£åºÀ¤¤Ø¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È23ºÐ¤Î¼ã¤MF¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡NOS¶É¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¹¥Ì¡¼¥¯¥¹¤Ï¾åÅÄ¤Î£±ÅÀÌÜ¤ò¡Ö¾åÅÄåºÀ¤¤Îº£µ¨£·¥´¡¼¥ëÌÜ¤Ç¤¹¡ª¡¡¥¿¥ë¥¬¥ê¥Í¤«¤éÍè¤¿¡¢Å¬Àµ¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÀµ³Î¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿ÃÎÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿Èà¤ÏGK¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¤«¤é»ÅÎ±¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾åÅÄ¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¾åÅÄ¹¥Ä´¤ÎÈëÌ©¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼Â¶·¡£·àÅª·è¾¡¥´¡¼¥ë¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÈà¤À¡ª¡¡¾åÅÄåºÀ¤¤¬º£µ¨£¸ÆÀÅÀÌÜ¡ª¡¡¾åÅÄ¤Ï¥è¥¼¥Õ¡¦¥¥×¥ê¥Ã¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÇÆÀ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¾åÅÄ¤ÏËÜÅö¤Ë¶¼°Ò¤Ç¤¹¡×¤È¡¢1989Ç¯¤«¤é£¶Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¿Í¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾åÅÄ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌë¡¢NOS¶É¤Î¡Ø¥¹¥È¥¥¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤ÏÁ°½µ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¾åÅÄ¤ÎÏÃÂê¤Ç»ý¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ó¥à¡¦¥¡¼¥Õ¥È¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¾åÅÄ¤¬¤ä¤ë¤È¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²áµî£²¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤Î¹µ¤¨¤À¤Ã¤¿¾åÅÄ¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢»ä¤Ï¡Ø¤¦¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤Éº£¤ÎÈà¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¼«¿®¤¬Þý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£Èà¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤¬Èà¤ÎÉð´ï¡£ÇØ¾æ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Èà¤Ï¾ï¤ËÆ°¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ã¤¤ÎÈ¯¸«¤À¡×
¡¡¥¡¼¥Õ¥ÈÆ±ÍÍ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Û¡¼¥¤¥É¥ó¥¯¤¬Â³¤±¤Æ¸À¤¦¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Û¡¼¥¤¥É¥ó¥¯¡Ö¤è¤¯¡ØÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥àÆâ¶¥Áè¤Ï¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¶¥Áè¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÆ¯¤¯¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¶¥Áè¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¡Ë¥Ö¥í¥Ó¡¼¡õ¥¦¥§¥Õ¥Û¥ë¥¹¥È¡Ê2024-25¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¡¢¥É¥ë¥Ù¥ê¡õ¥¦¥§¥Õ¥Û¥ë¥¹¥È¡Ê25-26¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡2025Ç¯£²·î¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¤¬¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¾åÅÄ¤Ï¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¿®ÍÑ¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²Æ¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±½¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¾åÅÄ¤¬¤º¤Ã¤ÈÀµ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬²Æ¤Î»Ô¾ì¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¿ÍFW¥«¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥Æ¥ó¥°¥¹¥Æ¥Ã¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥ê¥ó¤Î¤Õ¤¿¤ê¡£¥Æ¥ó¥°¥¹¥Æ¥Ã¥É¤Ï10·î£²Æü¤Î¥Ö¥é¥¬Àï¡ÊEL¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤¬´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ¾MF¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¥Õ¥¡¡¼¥ë¥È¤Ï¡ÖÈà¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¤¹¤°¤Ë¥¯¥Ó¤À¡ª¡×¤È¿Éíå¤Ê°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
