敵地からヤジも「英語なのでわからない」

【MLB】ドジャース 4ー3 フィリーズ（日本時間7日・フィラデルフィア）

ドジャースの佐々木朗希投手は6日（日本時間7日）、敵地フィリーズとの地区シリーズ第2戦で、1点リードの9回2死一、三塁から登板。首位打者のトレイ・ターナー内野手を2球で二ゴロに抑え、2試合連続セーブをマークした。試合後の会見での発言が話題になっている。

この日、3点リードで迎えた9回からマウンドにあがったブレイク・トライネン投手が1死も取れずに2失点。その後、アレックス・ベシア投手がチームの好守備にも救われて2死を奪い一、三塁となったところで佐々木が起用された。ターナーに対し、2球目の内角へ99.3マイル（約159.8キロ）のフォーシームで二ゴロに抑えた。

ファンの熱量は30球団一とも言われるフィラデルフィアのシチズンズバンクパーク。マウンドに向かうと敵地のファンが激しいブーイングを浴びせた。それでも試合後の会見では「英語なのでわからない。気にせずに行けたと思います」と強心臓ぶりを披露した。

さらに「あ、（一塁へ）カバー行っていなかったな……次からは行きます」と笑わせる場面も。この発言にはファンも驚き「大舞台で活躍できる最強のメンタル」「強すぎる」「精神力すごいよ」と驚きの声が上がった。（Full-Count編集部）