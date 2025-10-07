「やけくそだ」遠藤航の投入をリバプール伝説OBが痛烈批判…出場後に痛恨の決勝点献上で３連敗「ぐちゃぐちゃになった」
遠藤航が所属するリバプールにとっては、厳しい１週間となった。
９月27日のプレミアリーグ第６節でクリスタル・パレスに敗れたリバプールは、続くチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第２節でもガラタサライに敗北。10月４日のリーグ第７節でもチェルシーに屈し、アウェー３連戦で３連敗を喫したのだ。
チェルシー戦では１−１のタイスコアで迎えた終盤、アレクシス・マカリステルに代えて遠藤を投入。だが、“クローザー”を起用も、チームはアディショナルタイムに勝ち越しゴールを許して敗れた。
専門サイト『Liverpool Echo』によると、レジェンドOBのスティーブ・ニコルは、遠藤を“クローザー”として起用したわけではないとの見解だ。『ESPN』で「１ポイント狙いのエンドウ投入ではなかったと思う」と話している。
「マカリステルが疲れきっていたから、エンドウが出ることになったんだ。戦術的な手ではなかった。エンドウ投入から試合終了まで、リバプールは騎兵隊みたいに前に出ていたからだ。ただやけくそなサッカーをしていたんだよ」
「リバプールはやけくそだった。どうしてあのスタメンをあのメンバーにして終えるんだ？ 中盤３枚のうち２枚が最終ラインでプレーしていたんだぞ。試合が終わるまでにぐちゃぐちゃになったんだ。中盤の選手を守備にした。そして守備を前に出した」
アルネ・スロット監督の采配に納得がいかないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「ヒデさんかっこいい」「何をやってもサマになる」中田英寿が北海道でまさかの…操縦する“意外な姿”にファン驚き！「操作出来るんですね」
９月27日のプレミアリーグ第６節でクリスタル・パレスに敗れたリバプールは、続くチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第２節でもガラタサライに敗北。10月４日のリーグ第７節でもチェルシーに屈し、アウェー３連戦で３連敗を喫したのだ。
チェルシー戦では１−１のタイスコアで迎えた終盤、アレクシス・マカリステルに代えて遠藤を投入。だが、“クローザー”を起用も、チームはアディショナルタイムに勝ち越しゴールを許して敗れた。
「マカリステルが疲れきっていたから、エンドウが出ることになったんだ。戦術的な手ではなかった。エンドウ投入から試合終了まで、リバプールは騎兵隊みたいに前に出ていたからだ。ただやけくそなサッカーをしていたんだよ」
「リバプールはやけくそだった。どうしてあのスタメンをあのメンバーにして終えるんだ？ 中盤３枚のうち２枚が最終ラインでプレーしていたんだぞ。試合が終わるまでにぐちゃぐちゃになったんだ。中盤の選手を守備にした。そして守備を前に出した」
アルネ・スロット監督の采配に納得がいかないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「ヒデさんかっこいい」「何をやってもサマになる」中田英寿が北海道でまさかの…操縦する“意外な姿”にファン驚き！「操作出来るんですね」