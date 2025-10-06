政治ジャーナリストの田崎史郎氏が６日、テレビ朝日「モーニングショー」に出演。番組では自民党新総裁に高市早苗氏が選出されたことを特集した。

番組では高市総裁選出の決定打となったとされる麻生太郎氏のプッシュで、鈴木俊一氏を幹事長起用する方向で調整されていることなど高市人事を伝えた。

田崎氏は「選挙が終わった後は勝ち組が優遇される傾向にあるんです。勝ち組が誰かと言えば、麻生派であり、旧安倍派であり、旧茂木派なんです。そういうグループの人たちがポストに就くと思います」とし、裏金問題で処分を受け、旧統一教会との関係でも疑惑追及を受けた萩生田光一氏の名前も挙げた。

夕方には、党人事の報道で萩生田氏の名前が次々に報じられ、ネットでも「はぁああああ？！」「え！？まさかの」「国会で追及されそうですね」「どこが解党的出直しなんだか。国民舐めんな！」「絶対にダメ」「ウソやろｗ」「一連の騒動はもう闇に葬られたのか？」と驚きの声が相次いでいる。