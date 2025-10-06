¥¨¥Ð¡¼¥È¥óvs¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹ »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¡Û(Hill Dickinson Stadium)
¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó 2-1(Á°È¾0-1)¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥¨]¥¤¥ê¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥¤¥§(76Ê¬)¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å(90Ê¬+3)
[¥¯]¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹(37Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥¨]¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¡¼¥Ê¡¼(68Ê¬)¡¢¥¤¥ê¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥¤¥§(90Ê¬+5)¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥â¥¤¡¼¥º(68Ê¬)
[¥¯]¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î(68Ê¬)¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó(82Ê¬)¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹(87Ê¬)
´Ñ½°:51,770¿Í
¨¦³ùÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬·àÅªµÕÅ¾Éé¤±¤Ç½é¹õÀ±¡¢20ÀïÌµÇÔ¤Ê¤é¤º¡Ä¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë90+3Ê¬½éÃÆ¸¥¾å
¨¦³ùÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬·àÅªµÕÅ¾Éé¤±¤Ç½é¹õÀ±¡¢20ÀïÌµÇÔ¤Ê¤é¤º¡Ä¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë90+3Ê¬½éÃÆ¸¥¾å