ÊÆÇÐÍ¥¥¿¥¤¥ê¡¼¥¹¡¦¥®¥Ö¥½¥ó¤µ¤ó¡¢Æ°ÊªµÔÂÔÍÆµ¿¤Ç·Ù»¡¤Ë½ÐÆ¬
¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë±Ç²è¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î¥¿¥¤¥ê¡¼¥¹¡¦¥®¥Ö¥½¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢»ô¤¤¸¤¤¬ÎÙ¿Í¤Î¸¤¤ò½±¤Ã¤Æ»à¤Ê¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢Æ°ÊªµÔÂÔ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Î·Ù»¡¤Ë½ÐÆ¬¤·¤¿¡£
¥Õ¥ë¥È¥ó·´·Ù»¡¤Î¥Ë¥³¥ë¡¦¥É¥ï¥¤¥ä¡¼·ÙÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥®¥Ö¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï£³Æü¸áÁ°£¶»þ¤´¤í¤Ë¹´ÃÖ½ê¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿¡£ÊÝ¼á¶â£²Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£°£°Ëü±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥®¥Ö¥½¥ó¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÂáÊá¾õ¤Ï¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Î¹âµé½»ÂðÃÏ¥Ð¥Ã¥¯¥Ø¥Ã¥É¤Ç¡¢¥®¥Ö¥½¥ó¤µ¤ó¤Î»ô¤¤¸¤¤¬¶á½ê¤Î£µºÐ¤Î¥¥ã¥Ð¥ê¥¢¡¦¥¥ó¥°¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥¹¥Ñ¥Ë¥¨¥ë¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼¡×¤ò½±¤Ã¤Æ»¦¤·¤¿¤È¤¹¤ëÎÙ¿Í¤ÎÁÊ¤¨¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥®¥Ö¥½¥ó¤µ¤ó¤ÎÊÛ¸î»Î¥²¥¤¥Ö¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¥®¥Ö¥½¥ó»á¤Ï»ö·ïÈ¯À¸»þ¡¢Ä®¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ô¤¤¸¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤ÏÁ´ÌÌÅª¤ËÇ§¤á¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£À¼ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¤¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿·¤·¤¤»ô¤¤¼ç¤Î¤â¤È¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥É¥ï¥¤¥ä¡¼·ÙÉô¤Ï¡¢»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿£´É¤¤Î¸¤¤òÅö¶É¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹¤è¤¦¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë¤ÏÄÌÃÎºÑ¤ß¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¸¤¤Ï°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥ó¥¯¥¹»á¤Ï£Ã£Î£Î¤Ø¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¥®¥Ö¥½¥ó»á¤Ïº£²ó¤Î¼êÂ³¤Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ»ÊË¡Åö¶É¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤¬²ò·è¤¹¤ë¤Þ¤Ç°ú¤Â³¤¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È½Ò¤Ù¤¿¡£