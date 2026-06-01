札幌・中央警察署は2026年5月31日、札幌市南区に住む男（46）を脅迫容疑で逮捕しました。男は5月31日正午ごろ、札幌市中央区南2条3丁目にある脱毛サロンで、女性店員に対し、「暴れるよ。3人くらい殺すよ。お前、本当に死にたくないなら、3人くらい呼んできたらいいわ」などと脅迫した疑いが持たれています。店員から「酔って大声を出している。物を投げたりしている」という通報を受けた警察が、男を現行犯逮捕しました。被害を受