「酒のツマミになる話」に出演

3日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」に出演した女子ゴルフの元賞金女王に、ネット上のファンから驚きの声が続出した。

人気お笑いコンビの千鳥らとともに出演したのは、2023年限りで日本ツアーから引退した15、16年賞金女王のイ・ボミさんだった。ツアー通算21勝。「スマイル・キャンディ」の愛称で、日本でも高い人気を誇った。

コース上で見かけたゴルフウェアとは印象が一変。黒のカーディガンにショートカットでオシャレにトークに参加していた。「引退して2年が経ちましたけど、仕事ない時、家にいる時間が増えて、家にいるときに何もしない。ベッドの上かソファの上」などと近況を報告。何かしたほうがいいと考えることもあるというが「でも面倒くさくて。どうやって家を出るようになるかが知りたい」と流暢な日本語で悩みを打ち明けていた。

37歳になったイ・ボミさんに、X上の日本ファンは「イ・ボミさん綺麗で可愛くて年齢見てビックリした…10歳くらい若い方かと思ってた…」「日本語も達者やなぉ〜」「変わらず素敵やな」「意外と出不精？」などと注目していた。

韓国ツアーの賞金女王として2010年に日本ツアー予選会を受け、11年開幕戦から参戦。15年に7勝で国内男女両ツアー史上最高賞金額（2億3049万7057円）を稼ぎ、翌16年まで2年連続賞金女王に輝いた。



（THE ANSWER編集部）