【ネタバレなし】TVアニメ『終末ツーリング』ヨーコとアイリは「絶対に対等」稲垣好＆富田美憂がバチッと決めた第1話の舞台裏
2025年10月4日より、TVアニメ『終末ツーリング』の放送がスタートする。同作はさいとー栄さんが月刊コミック誌「電撃マオウ」で連載中の同名漫画を原作とした作品で、ヨーコとアイリ、2人の少女が終末を迎えた後の日本各地をオフロードバイクであるヤマハ・セローを駆りタンデムで旅するという物語だ。放送直前の今、ウォーカープラスはヨーコ役の稲垣好さんとアイリ役の富田美憂さんにインタビュー。アフレコの舞台裏や2人が挙げる第1話の印象的なシーン、WEB番組「週末ツーリング」のこぼれ話まで、ネタバレすれすれで話を聞いた。
■「2人は絶対に対等な関係」稲垣好さんと富田美憂さんが語る収録現場
――収録前、本作にどんな印象を持ったかを教えてください。
【稲垣好】終末世界でこんな制服を着た女の子が大きなバイクにアイリを乗せて走るんだ、ってところに驚きというか新鮮味があって。そして読んでいくといろいろと現実にないようなファンタジーな部分もあって、ゆるやかだと思いきや山あり谷ありですごく緩急があって、読み進める手が止まらなかったです。そして「私もやってみたい」って思えることが多い作品だなと思いました。
【富田美憂】今作のオーディションは、事務所で音源を録ってお送りして、合格をいただいたらスタジオでスタッフの皆さんの前で(演じる)という形式でした。その中で、主演2人にはあんまりキンキンした音を望んでいないんだろうなとすごく感じたんです。原作の持っている、画から伝わってくる空気の綺麗さとちょっとチルで癒やされる感じを、アニメでもきっと表現したいんだろうなと思いました。
――稲垣さんも「本作ではキンキンしない声を」という考えは共通していますか？
【稲垣好】私はオーディションのときに、けっこう高めの音でやったので「あんまりキンキンしないように」と実際言われました。なので(ヨーコの演技は)楽しくテンションも高いんだけど、この作品の空気に合うように調整していったかなと思います。
――本作はヨーコとアイリの掛け合いがメインとなりますが、お2人でお芝居における決め事などはありましたか？
【稲垣好】2人は絶対に対等な関係であることをすごく意識したくらいで、後は私が考えていたアイリそのまま(の富田さんの声)がきたので、けっこう何も考えず自由にやらせていただけたと思います。
【富田美憂】私も一緒で、そんなに深いことは考えず、アフレコのときもなんか具体的に「こうしてください」みたいな方向性の指示も特になく。テストでやったままを「そういう感じで」って受け入れてくださるチームで、本当にのびのびやれましたね。
――自然体の演技が見どころの1つですね。終末世界を旅するヨーコとアイリの心境はどんなイメージで演じられましたか？
【稲垣好】2人にとっては外の世界はずっと憧れで、外に出てしばらく経っているであろう1話でもずっと楽しいのが続いているというか、もうワクワクが止まらない。特にヨーコはそれが表に出るタイプなので、そのワクワクドキドキを素直に出していこう、好奇心ましましでやっていこうってずっと思っていました。
【富田美憂】やっぱり外に出て見るもの全部が、写真でしか見たことのなかった、彼女たちにとってはすごく新鮮なものなんだろうなって思ったので、私も収録するうえで、アイリなりにワクワクした気持ちや前のめりな感じは出せたらいいなと思いながらやっていました。
■「終末ツーリングは楽しくなるぞ」と確信した“しりとり”
――1話の中で、「この台詞は決まった」「このシーンよかったな」というところを1つ挙げるなら？
【稲垣好】ずっと、全部いいんですけど……。最初のしりとりのシーンが本当に印象に残っていて。アイリとの掛け合いでは初めての収録だったので「どうやって美憂ちゃんはくるんだろう」っていう想いだったんです。しりとりはやっぱり掛け合いで生まれるものなので、一人でおうちで練習しているときってあんまりうまくいかなくて。もう美憂ちゃんに任せよう！と思っていったらバチッと決まって、本当に自然なしりとりになったんです。ここで「終末ツーリングは楽しくなるぞ、いい作品になる！」って確信して、そこからはずっと同じような気持ちでした。
【富田美憂】そのしりとりのシーンももちろん印象的でしたし、アイスのところもかわいかったし……、うわー、どこだろう？(1つ挙げるなら)「バーン」ですかね。アイリがとある技を披露するんですけど。アイリってちっちゃいし、ヨーコの後ろに乗って守られるような子なのかなと思いきや、すごく強かったりするので、アイリのしっかりとした芯の部分が見えるようなシーンでかっこよかったです。
――1話の舞台となる箱根でもさまざまな光景や過ごし方が描かれています。お2人が「真似してみたい！」と思うシーンはいかがでしょう？
【稲垣好】真似してみたいというか、私たち、やってしまったからなって(笑)。
(※WEB番組『週末ツーリング』にて箱根ロケが行われた)
【富田美憂】箱根ロケで(ヨーコとアイリを)追体験している感じがすごくあって。スタッフの方に場面カットを見させていただいて「あ、ここだね」みたいな話をしながら収録したので、きっと2人ともこういう気持ちだったのかなってすごく感じました。
【稲垣好】同じ位置、同じポーズで撮ったりで、すごく楽しかったですし、あと温泉に入りたいです(笑)。
――『週末ツーリング』箱根ロケで今お話できることはありますか？
【富田美憂】とある変わったものを食べました。
【稲垣好】それはもうばっちり映像に入っているんですけど。本来罰ゲームのようなことをして、箱根をより堪能できたというか……。
【富田美憂】でも終末世界だったら確かに2人とも食したことありそうだね、みたいな。
――お2人が食べたものが何か、WEB番組のほうも気になります。そんな内容盛りだくさんの終末ツーリングですが、どんな方に見てほしい作品ですか？
【富田美憂】先行上映会にも「セローに乗って箱根に行ってきました」って方がいて、もともとバイクが好きな方や旅行・キャンプが好きな方にも刺さると思いますし、我々みたいにインドアで、みたいな方でも楽しめると思います。この作品がきっかけでちょっと外に出てみようかな、旅してみたいなってきっと皆さん思えると思うので、どんな方にも刺さりそうだなって気がしていますね。
【稲垣好】『終末ツーリング』はちょうど週末、土曜日の夜に放送ということでけっこうゆったりして見られて、すごく癒やされると思います。バイクを見るだけでもテンションが上がって子どもでもワクワクするんじゃないかと思いますし、ご家族で見てもいいかも。それこそ、まだ趣味を見つけられてないって方には本当に新しい扉が開けるんじゃないかなって。だからもう、全員に見ていただきたい！
――最後に、本作への意気込みをお聞かせください。
【稲垣好】実はだいぶ前に収録していたので、いよいよ皆さんに見ていただける、やっと『週末ツーリング』のお話ができるのがすごくうれしいですし、ずっと楽しみにしていました。ここから皆さんと一緒の旅が始まりますし、私たちはこれから『週末ツーリング』のほうでも関わっていくので、皆さんもぜひ(作品に描かれた)聖地に行っていただきたいですし、全部見ていただいて、一緒に楽しんでいきたいなと思います。
【富田美憂】私も日々生活していく中であんまり積極的におでかけしようってならないタイプだったんですけど、この作品がきっかけで本当にいろいろなところに連れて行っていただいて体験をして「外って楽しい」ってすごく思えました。たぶん皆さんも見てそんな風に感じていただけるんじゃないかなって思います。ぜひこの作品をきっかけに、友達とでも家族とでも、もちろん一人旅だって楽しいと思うので、作中に出てきたいろいろなところに行っていただいて、この作品とともに思い出を作っていただけたらとてもうれしいです。
取材・文=国分洋平
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
