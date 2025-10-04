井ノ原快彦＆本上まなみ、すみっコへの愛と劇場アニメ最新作の見どころを語る
サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」の劇場アニメシリーズ最新作『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』（10月31日公開）。ナレーションを担当する井ノ原快彦と本上まなみが本作の見どころや撮影の裏話、新キャラクターの魅力などを語る10分を超えるスペシャルインタビューが公開された。
【動画】井ノ原快彦＆本上まなみ インタビュー映像
本作は、すみっコたちが空の王国を舞台にシリーズ史上もっとも“あげあげ♪”な大冒険を繰り広げる。
「すみっコたちと冒険するなら？」という質問に、井ノ原は「モンスターを探しに行きたい！」と即答。本上も「モンスターかわいかった。思わず笑っちゃう感じ」と同調し、空の王国で出会うユニークなモンスターを絶賛した。
本上は「食いしん坊なので、お食事担当になってすみっコたちの元気回復に貢献したい」と“専属シェフ”役を希望。井ノ原からは「ねこが魔法を使うとお腹が空いちゃう」という本作ならではの“ねこ”の秘密も明かされた。
さらに新キャラクター“おうじ”と“おつきのコ”にも話題が及び、頑張りすぎる性格の“おうじ”に自身を重ねるエピソードを披露。終始和やかな雰囲気ですみっコへの愛と映画の見どころをたっぷり語っている。
また、「とんかつの日」だった10月1日には、公式Instagramで着ぐるみの“とんかつ”がライブ配信を実施。映画限定の冒険衣装を初披露した。あぶらっぽいため残されがちな“とんかつのはじっこ”キャラだが、この日は愛らしい姿でファンと交流し、多くの視聴者を魅了した。
とんかつは、予告編でも公開されるや否や大きく話題となったえびふらいのしっぽと合体した“エビフライドン”の姿を披露するなど、本編でも大活躍する。すみっコたちが健気に繰り広げる“大冒険”は、シリーズファン必見だ。
