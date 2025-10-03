軽快なリズムにあわせて、印象的なフレーズを口ずさむことでおなじみの求人情報サイト「Indeed（インディード）」のCM。だが現在、同社のイメージキャラクターを務める韓国アイドルの演出に不満を持つ人も多いようだ。

問題となったのは、韓国の5人組女性アイドルグループ「LE SSERAFIM（ル・セラフィム、以下ルセラ）」のCMだ。

「ルセラは、2024年11月から『Indeed』のCMに出演しています。5人そろって日本のテレビCMに出るのは同社が初めてとあって、注目を集めました。

2025年7月から、5人が愛知や大分、北海道など日本各地をめぐり、美しい風景やご当地グルメを堪能しつつ、おなじみのアルバイト探しのCMソングを口ずさむ内容になっています」（スポーツ紙記者）

メンバー同士がユニークな掛け合いをするCMはファンからも好評だ。しかし、Xでは、

《indeedのルセラちゃん可愛いんだけど、何言ってるのか聞き取れないのよ 可愛さだけでOKにしてるんか?ルセラのファンだけで楽しむ仕様?》

《indeedの女性が出てるCM、どれも何言ってるか分からんのだが、俺だけ?》

《インディードのCM、最後何言ってんのか分らんな》

など、不満の声も聞かれている。とくに、9月に放送された「北海道」篇に疑問を持たれたようだ。

「ルセラのメンバーが記念撮影をした後、アイスクリームを購入し、『ハッピーアイスクリーム!』と叫びます。ただ、このセリフが少々、早口のためか、聞き取れない人もいるようです。たびたびテレビで流れるため、見るたびに気になる視聴者もいたのだと思われます」（芸能記者）

ルセラは2022年にデビュー。日本でも『CDTVライブ! ライブ!』（TBS系）や『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）などの音楽番組に出演し、『NHK紅白歌合戦』に3回、出場するなど、高い人気を誇る。ただ、CMとの相性は懸念されていたという。

「2024年のCMでは、ルセラメンバーが『やってみたい仕事ってある?』と話し、仕事について考える内容でした。一方で、2025年夏から放送されているCMは、5人が各地を回って遊ぶシーンが多く、『沖縄篇』では、食事の締めでステーキを食す話題になり、『それはすてーきですね』という、ダジャレも飛び出していました。

全体的に軽いノリに感じたのか、SNSでは『ルセラがバイトしてる設定にすればよかったのに』といった意見もあがっていました。Indeedの掲げる ”仕事探し” とミスマッチに感じる人もいたのかもしれません」（同前）

人気の韓国アイドルを起用した効果は、はたして──。