¡Ú¥¤¥ª¥ó¡Û¡Ö»³ºê12Ç¯¡×¤Ê¤É¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤òÃêÁªÈÎÇä¡ª±þÊç¤Ï5Æü20»þ¤Þ¤Ç
Æþ¼êº¤Æñ¤Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë¤Ï2025Ç¯10·î1Æü10»þ¤«¤é5Æü20»þ0Ê¬¤Þ¤Ç¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Î±þÊç¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¤ªÇãÊª¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢ÅöÁª¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÅìµþÅÔ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÀéÍÕ¸©¡¦»³Íü¸©Æâ¤Î¥¤¥ª¥ó¡¦¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ê£¿ô¤Î¾¦ÉÊ¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ë
±þÊç¤Ë¤Ï¥¤¥ª¥ó¤ªÇãÊª¥¢¥×¥ê¤Î²ñ°÷ÈÖ¹æ¤ÎÆþÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢ÅöÆü¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ¤â±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃêÁª¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ä
¡Ê1¡Ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ ¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥¡¼ »³ºê 700ml¡ÊÀÇ¹þ7700±ß¡Ë
¡Ê2¡Ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ ¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥¡¼ Çò½£ 700ml¡ÊÀÇ¹þ7700±ß¡Ë
¡Ê3¡Ë¶Á JAPANESE HARMONY 700ml¡ÜÃÎÂ¿ 700ml¡ÊÀÇ¹þ1Ëü4740±ß¡Ë
¡Ê4¡Ë»³ºê12Ç¯ 700ml¡ÜÊËAo 700ml¡ÊÀÇ¹þ2Ëü2880±ß¡Ë
±þÊç¤Ï1¿Í1²ó¤Þ¤Ç¡£Ê£¿ô¤Î¾¦ÉÊ¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÅöÁªÈ¯É½¤Ï10·î21Æü13»þ¤«¤é17»þ¤Þ¤Ç¡£ÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¡¢¥á¡¼¥ë¤ÇÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ´ü´Ö¤Ï25Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¡£±þÊç»þ¤ËÁªÂò¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ß¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ê1¡ËÅöÁª¥á¡¼¥ë¡¢¡Ê2¡Ë¥¤¥ª¥ó¤ªÇãÊª¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÈÖ¹æ¡¢¡Ê3¡Ë´é¼Ì¿¿¤Î¤¢¤ë¸øÅª¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤òÄó¼¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Íß¤·¤¤¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï±þÊç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ëÆî´ØÅìÅ¹ÊÞ¸ÂÄê ¥¦¥¤¥¹¥¡¼ÃêÁªÈÎÇä
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô Êæ¹âçýè½¡Ë