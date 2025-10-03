清 竜人、年内での活動一時休止発表「清 竜人25」は12月21日に現体制でのラストライブ開催へ
【モデルプレス＝2025/10/03】シンガーソングライターの清 竜人が、新たな音楽活動へ向けての準備期間に入るため、現在進行している全ての活動を2025年末をもって一時休止することを発表した。
【写真】清 竜人、脱退＆結婚メンバーとの3ショット
清の活動休止に伴って、プロデューサー兼メンバーを務める一夫多妻制アイドルユニット・清 竜人25も現体制での活動を終了。12月21日神奈川・KT Zepp Yokohamaにて、現体制でのラストライブ「KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE」を開催する。
活動休止にあたり、清は「ちょっち働きすぎて疲れちゃったんで！活動休止して暫く遊び呆けます！清 竜人25も12月21日のライブで一先ずおしまいにするね！他、年内決まってるライブは行くから！みんなごめんね！嫁達も本当ごめんね！バイバイ！！！また会う日まで！！！」とコメントを寄せた。（modelpress編集部）
2009年デビュー。シンガーソングライターとして6枚のアルバムをリリースしたのちの2014年、清 竜人とその妻6人で構成される一夫多妻制アイドルユニット「清 竜人25」を結成。時期を同じくして始動した参加型パンクバンドプロジェクト「TOWN」と合わせて話題となった。2021年3月にソニー・ミュージックレーベルズへのレーベル移籍を発表。2022年11月、"原点回帰"を掲げ制作された移籍第一弾アルバム「FEMALE」をリリース。2025年10月、新たな音楽活動へ向けての準備期間のため、活動の一時休止を発表した。
◆清 竜人25プロフィール
ソロアーティストとして活動していた清 竜人が、2014年に立ち上げた一夫多妻制アイドルユニット。プロデューサー兼メンバーの清 竜人とその妻である女子メンバーで構成される。妻達とともに、一緒に歌い踊り、ハーレム状態でパフォーマンスを繰り広げる清 竜人。アイドルの固定概念を覆すまったく新しいエンターテイメントを披露する。2017年6月、人気絶頂の中、幕張メッセイベントホール公演「清 竜人25 “ラスト◆コンサート”（※◆はハートマーク）」をもっておよそ3年におよんだプロジェクトに終止符を打つ。2024年5月、メンバーを新たに再結成が発表。新メンバーで新録された「Will you marry me ?」がTikTokを中心に話題となる。そして2025年12月、現体制での活動終了を発表。ラストライブ「KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE」の開催が決定している。
