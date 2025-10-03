皿ごとレンチン5分、そのまま食卓にドン！『豚肉となすの重ね蒸し』絶品甘みそだれで
食べ応えも見栄えも抜群の『豚肉となすの重ね蒸し』。
耐熱皿に具材を重ねてたれをかけ、あとはレンジにおまかせ。洗いものが少なく、そのまま食卓へ出せる気軽さもうれしい一品です。
なすにしみ込む豚バラのうまみと甘みそだれが、ごはんをぐいぐい誘います！
『豚肉となすの重ね蒸し』のレシピ
材料（2人分）
豚バラ薄切り肉……200g
なす（大）……2個（約200g）
〈みそだれ〉
しょうがのすりおろし……小さじ1
にんにくのすりおろし……小さじ1/2
砂糖……大さじ1
みそ……大さじ1
ごま油……大さじ1
しょうゆ……小さじ1
水……小さじ1
作り方
（1）なすはへたを切り、幅7〜8mmの輪切りにする。豚肉は幅3〜4cmに切る。〈みそだれ〉の材料は混ぜる。
（2）直径23cmの耐熱の器になす、豚肉を交互に重ねながら並べ、みそだれを全体に回しかける。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で5〜7分、豚肉の色が完全に変わるまで加熱する。
レンジひとつで作れるから、忙しい日にも大助かり。食卓に並べれば、満足感もひとしおです♪