皿ごとレンチン5分、そのまま食卓にドン！『豚肉となすの重ね蒸し』絶品甘みそだれで

食べ応えも見栄えも抜群の『豚肉となすの重ね蒸し』。

耐熱皿に具材を重ねてたれをかけ、あとはレンジにおまかせ。洗いものが少なく、そのまま食卓へ出せる気軽さもうれしい一品です。

なすにしみ込む豚バラのうまみと甘みそだれが、ごはんをぐいぐい誘います！

『豚肉となすの重ね蒸し』のレシピ

材料（2人分）

豚バラ薄切り肉……200g

なす（大）……2個（約200g）

〈みそだれ〉

しょうがのすりおろし……小さじ1

にんにくのすりおろし……小さじ1/2

砂糖……大さじ1

みそ……大さじ1

ごま油……大さじ1

しょうゆ……小さじ1

水……小さじ1

作り方

（1）なすはへたを切り、幅7〜8mmの輪切りにする。豚肉は幅3〜4cmに切る。〈みそだれ〉の材料は混ぜる。

（2）直径23cmの耐熱の器になす、豚肉を交互に重ねながら並べ、みそだれを全体に回しかける。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で5〜7分、豚肉の色が完全に変わるまで加熱する。

レンジひとつで作れるから、忙しい日にも大助かり。食卓に並べれば、満足感もひとしおです♪

（『オレンジページ』2025年8月17日号より）