【ワルサーP99 ブローバック ブラック】 10月3日 再販 価格：21,780円

マルゼンは、ガスブローバックハンドガン「ワルサーP99 ブローバック ブラック」を10月3日に再販した。価格は21,780円。

本商品は、1996年のショットショーで発表され新生ワルサー社の意欲作として注目されたハンドガン「ワルサー・モデルP99ピストル」をガスブローバックとして再現したもの。

「ワルサーP99 ブローバック ブラック」は、ドイツ・ワルサー社と製品化契約を結び実物の図面提供およびメカニズムのアドバイスを受けるなど、緻密な設計を基にガスブローバックガンとして開発されており、正確な外観の立体化だけでなく、実物同様の操作と機能も徹底的に再現されている。

なお、本製品はその完成度の高さから「P99ジャパニーズバージョン（：ワルサー社の日本市場向けP99）」に認定されている。

「ワルサーP99 ブローバック ブラック」詳細

全長：180mm 重量：約620g 弾丸：6mm BB（0.20g推奨） 動力源： エアガン 専用ガス 初速：約73.6m/s前後（マガジン表面温度約25℃で0.20g弾使用時） 装弾数：24発（マガジン単体）

Copyright(c)2010-2025 maruzen co.,ltd.