草なぎ剛、国仲涼子の“名前”を間違える「ナカマさん…」 慌てて謝罪
俳優の草なぎ剛、国仲涼子らが3日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（13日スタート 毎週月曜 後10：00）の制作発表会見に出席した。
【集合ショット】豪華！華やかな衣装で登場した草なぎ剛＆中村ゆり＆八木莉可子ら出演者たち
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく心温まるヒューマンドラマ。遺品に込められた故人の最期のメッセージを解き明かす人間ドラマのほか、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
会見にはそのほか、中村ゆり、八木莉可子、塩野瑛久、小澤竜心、要潤、古川雄大、月城かなと、中村雅俊、風吹ジュンが出席。会見冒頭、キャスト陣がそれぞれあいさつし、トークセッションに移ると草なぎは「撮影が本当に楽しくて。先ほど“ナカマさん”も仰りましたけど…」と切り出し、森山静音役の国仲のチラリ。すぐに「あ、国仲さん！」と気付いた草なぎは「なぜか現場でもナカマさんって言っちゃうんですよ。すみません、皆さんの前で名前を間違えてしまって…」と慌てて謝罪していた。
草なぎがカンテレ制作の連ドラで主演を務めるのは9度目。さらに単発ドラマも含めると10度目の主演作品となる。気を取り直して「このメンバーの中で主人公。すごいですね、本当にうれしい限りでございます。皆さんとお芝居ができて楽しかった」と声を弾ませたが「だけど、名前を間違えるのは…『ロンド2』をやらないとダメですね」と再び反省。国仲も「そうですね！」と笑顔で返していた。
【集合ショット】豪華！華やかな衣装で登場した草なぎ剛＆中村ゆり＆八木莉可子ら出演者たち
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく心温まるヒューマンドラマ。遺品に込められた故人の最期のメッセージを解き明かす人間ドラマのほか、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
草なぎがカンテレ制作の連ドラで主演を務めるのは9度目。さらに単発ドラマも含めると10度目の主演作品となる。気を取り直して「このメンバーの中で主人公。すごいですね、本当にうれしい限りでございます。皆さんとお芝居ができて楽しかった」と声を弾ませたが「だけど、名前を間違えるのは…『ロンド2』をやらないとダメですね」と再び反省。国仲も「そうですね！」と笑顔で返していた。