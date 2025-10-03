Amazonデバイスやトラックボールなど。Amazon プライム感謝祭でチェックしたいPC周辺機器・ガジェットまとめ【10/4から】
今回は、PC周辺機器やガジェットのセール対象商品をご紹介。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
→ プライム感謝祭目前！「Amazon プライム会員」30日間無料体験はこちら
大画面でフルHDを簡単に楽しめる。2024年発売の「Fire TV Stick HD」
Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー
6,980円 → 3,480円（50%オフ）
※10/4からセール価格に
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Fire TV Stick史上最もパワフル。最新の上位モデル「Fire TV Stick 4K Max 第2世代」
Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー
12,980円 → 7,980円（39%オフ）
※10/4からセール価格に
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
POCOブランドの中でもハイスペックな「Xiaomi POCO F7」
2024年発売。11インチと13インチで選べる「iPad Air」
コンパクトで軽い。2024年発売の「Fire HD 8」
Amazon Fire HD 8 タブレット - 持ち運びに便利な８インチ、外出先で動画もマンガも - 32GB ブラック
15,980円 → 7,990円（50%オフ）
※10/4からセール価格に
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
長時間バッテリーで外出先でも使いやすい「Fire HD 10」
Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック
19.980円 → 10,980円（45%オフ）
※10/4からセール価格に
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Kindleディスプレイにカラー版が登場「Kindle Colorsoft」
New Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売)
39,980円 → 29,980円（10,000円オフ）
※10/4からセール価格に
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
トラッキング速度をボタン一つで瞬時に変更。人気の高機能トラックボールマウス
スピーカー＆モバイルバッテリーの2Way仕様で便利
1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」
世界最高クラスのノイキャンを備えた「Bose QuietComfort Ultra Headphones」
マルチに活躍、Alexa搭載スマートスピーカー
Echo Pop (エコーポップ) - コンパクトスマートスピーカー with Alexa｜チャコール
5,980円 → 2,980円（50%オフ）
※10/4からセール価格に
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
外出中に自宅の様子を確認できる。コンパクトな屋内用カメラ
【2023年度グッドデザイン賞受賞】Ring Indoor Cam (リング インドアカム) 第2世代 ホワイト | 軽量小型の屋内用セキュリティカメラ、ペットカメラやご自宅の見守りカメラ、防犯カメラの用途にも プライバシーカバー付き | Ring Homeプラン30日間無料体験
5,980円 → 2,980円（50%オフ）
※10/4からセール価格に
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
360°撮影で死角なし。Anker Eufyの屋外防犯カメラ
Windows 10のサポート終了目前。ASUSのノートパソコン
Amazonブランドのデュアルモニターアーム
その他のセール予定商品
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
→ プライム感謝祭目前！「Amazon プライム会員」30日間無料体験はこちら
プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります