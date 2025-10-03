Amazonデバイスやトラックボールなど。Amazon プライム感謝祭でチェックしたいPC周辺機器・ガジェットまとめ【10/4から】
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、2025年10月4日（土）から先行セールが開催されます。先行セールの価格は「Amazon プライム感謝祭」本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、PC周辺機器やガジェットのセール対象商品をご紹介。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

大画面でフルHDを簡単に楽しめる。2024年発売の「Fire TV Stick HD」


Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー

6,980円 → 3,480円（50%オフ）

※10/4からセール価格に

Fire TV Stick史上最もパワフル。最新の上位モデル「Fire TV Stick 4K Max 第2世代」


Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー

12,980円 → 7,980円（39%オフ）

※10/4からセール価格に

POCOブランドの中でもハイスペックな「Xiaomi POCO F7」


Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバー

2024年発売。11インチと13インチで選べる「iPad Air」


Apple 2024 13 インチiPad Air (M2): Liquid Retina ディスプレイ、256GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、Wi-Fi 6E、Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ

コンパクトで軽い。2024年発売の「Fire HD 8」


Amazon Fire HD 8 タブレット - 持ち運びに便利な８インチ、外出先で動画もマンガも - 32GB ブラック

15,980円 → 7,990円（50%オフ）

※10/4からセール価格に

長時間バッテリーで外出先でも使いやすい「Fire HD 10」


Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック

19.980円 → 10,980円（45%オフ）

※10/4からセール価格に

Kindleディスプレイにカラー版が登場「Kindle Colorsoft」


New Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売)

39,980円 → 29,980円（10,000円オフ）

※10/4からセール価格に

トラッキング速度をボタン一つで瞬時に変更。人気の高機能トラックボールマウス


【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス MXTB2d MX ERGO S Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome Android トラックボールマウス グラファイト 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き

スピーカー＆モバイルバッテリーの2Way仕様で便利


JBL CHARGE5 Bluetoothスピーカー 2ウェイ・スピーカー構成/USB C充電/IP67防塵防水/パッシブラジエーター搭載/ポータブル/2021年モデル ブラック JBLCHARGE5BLK 【国内正規品】

1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」


Apple AirPods 4ワイヤレスイヤーバッド、Bluetooth 5.3、アクティブノイズ キャンセリング搭載、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤーバッド、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定

世界最高クラスのノイキャンを備えた「Bose QuietComfort Ultra Headphones」


Bose QuietComfort Ultra Headphones 完全 ワイヤレス 空間オーディオ ヘッドホン ノイズキャンセリング Bluetooth接続 マイク付 最大24時間再生 急速充電 ブラック

マルチに活躍、Alexa搭載スマートスピーカー


Echo Pop (エコーポップ) - コンパクトスマートスピーカー with Alexa｜チャコール

5,980円 → 2,980円（50%オフ）

※10/4からセール価格に

外出中に自宅の様子を確認できる。コンパクトな屋内用カメラ


【2023年度グッドデザイン賞受賞】Ring Indoor Cam (リング インドアカム) 第2世代 ホワイト | 軽量小型の屋内用セキュリティカメラ、ペットカメラやご自宅の見守りカメラ、防犯カメラの用途にも プライバシーカバー付き | Ring Homeプラン30日間無料体験

5,980円 → 2,980円（50%オフ）

※10/4からセール価格に

360°撮影で死角なし。Anker Eufyの屋外防犯カメラ


Anker Eufy SoloCam S340（屋外防犯カメラ）【ソーラー充電 / 360°撮影可能/パンチルト / 460万超高画素 / 3K画質 / 防犯対策/デュアルレンズカメラ / 8倍ズーム / ワイヤレス対応/連続給電可能/バッテリー搭載 / 2.4 GHz Wi-Fi / IP55 防塵防水/追加料金不要 】

Windows 10のサポート終了目前。ASUSのノートパソコン


【Amazon.co.jp限定】 ASUS ノートパソコン Vivobook 14 M1405YA 14インチ AMD Ryzen 7 7730U メモリ16GB SSD 1TB Windows 11 バッテリー駆動 13.5時間 重量1.6kg Wi-Fi 6E PC Game Pass 3ヶ月利用権付き インディーブラック M1405YA-R7161BLW

Amazonブランドのデュアルモニターアーム


Amazonベーシック デュアルモニターアーム ガススプリング式 (最大27インチ) デスク設置用 ブラック

その他のセール予定商品


COSORI コソリ ノンフライヤー 6L大容量 家庭用 エアフライヤー DCモーター 高速 最高温230℃ タイマー air fryer 発酵 揚げ物 ポテト 専用レシピ付き ブラック CAF-DC601

ブラウン 電気シェーバー シリーズ9 SPORT 電動 髭剃り メンズ 9360cc 【Amazon.co.jp 限定】6in1アルコール洗浄システム付 シェーバーケース付 ブラック

【Amazon.co.jp 限定】パナソニック ボディトリマー® ボディシェーバー VIO対応 充電式 長さ調整 お風呂剃り可 メンズ ダークシルバー ER-NGKJ3-S

ハイセンス エアコン 6畳 2.2kW どっちも解凍洗浄 内部クリーン パワフル冷暖 はっ水フィルター HA-S22H-WS ホワイト 2025年モデル

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー ダイヤモンドクリーンスマート (充電器用グラス付き) HX9911/66 ホワイト 【Amazon.co.jp 限定】

TOSHIBA(東芝) ドラム式洗濯乾燥機 幅60cm 洗濯12kg 乾燥7kg 左開き TW-127XM3L(W) グランホワイト ヒートポンプ 大風量乾燥 Ag+抗菌水 洗剤自動投入

プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも


イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります