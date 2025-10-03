明日からプライム感謝祭が開幕！ガジェットや日用品などチェックしたいアイテムまとめ【Amazon】
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、2025年10月4日（土）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon プライム感謝祭「本番」と同じなので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、AppleやAmazonブランドなどのガジェットから、日用品に飲食料品など、チェックしておきたい目玉商品をご紹介。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

2024発売。11インチと13インチで選べる「iPad Air」


Apple(アップル)

Apple 2024 13 インチiPad Air (M2): Liquid Retina ディスプレイ、256GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、Wi-Fi 6E、Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ

1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」


Apple(アップル)

Apple AirPods 4ワイヤレスイヤーバッド、Bluetooth 5.3、アクティブノイズ キャンセリング搭載、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

コンパクトで軽い。2024年発売の「Fire HD 8」


Amazon

Amazon Fire HD 8 タブレット - 持ち運びに便利な８インチ、外出先で動画もマンガも - 32GB ブラック

長時間バッテリーで外出先でも使いやすい「Fire HD 10」


Amazon

Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック

大画面でフルHDを簡単に楽しめる。2024年発売の「Fire TV Stick HD」


Amazon

Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー

アレクサ搭載。高音質のスマートアラームクロック「Echo Spot」


Amazon

Echo Spot（2024年発売） - スマートアラームクロック with Alexa、鮮やかなサウンド | ブラック

Wパワーでスピード乾燥。サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機


アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

アイリスオーヤマ 除湿機 衣類乾燥 デシカント式 13畳 サーキュレーター付き 除湿器 除湿量 5L タイマー付き スピード乾燥 静音設計 大容量 強力 部屋干し カビ防止 首ふり 左右 梅雨対策 コンパクト リビング IJD-I50-WH ホワイト/グレー

換気のタイミングがすぐにわかる「CO2センサー」


スイッチボット(SwitchBot)

SwitchBot CO2センサー 二酸化炭素濃度計 温湿度計 アラーム - スイッチボット デジタル 大画面 高精度 CO2測定器 快適指数 天気予報 時計 卓上 カレンダー スマホ連動 アラート通知 グラフ記録 スマートホーム Alexa Google Home Siriに対応

ケルヒャー（Karcher）の最上位モデル高圧洗浄機


ケルヒャー(Karcher)

ケルヒャー(Karcher) 最上位モデルの高圧洗浄機 K5プレミアムサイレント ベーシック パワフル 静音機能 高性能 簡単接続 付属品充実 ハイパワー多機能ノズル しなやか高圧ホース ホースリール タイヤ 伸縮ハンドル 洗浄剤簡単セッティング 洗車 花粉除去効果 黄砂 泥 50Hz 1.603-543.0

10in1で、3画面同時出力に対応。エレコムのUSB-Cハブ


エレコム(ELECOM)

エレコム USB-C ハブ ドッキングステーション 10in1 3画面同時出力（2画面拡張）デュアルディスプレイ対応 HDMI 4K/30Hz VGA USB PD対応 グレー DST-W15

POCOブランドの中でもハイスペックな「Xiaomi POCO F7」


xiaomi(シャオミ)

Xiaomi POCO F7 12GB+512GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバー

今あるカーテンをワンタッチで全自動に。SwitchBotの「カーテン 第3世代」


スイッチボット(SwitchBot)

【2025進化】SwitchBot カーテン 第3世代 自動開閉 超強力 スイッチボット 静音 スマートホーム アレクサ Google Home IFTTT イフト Siriに対応 遠隔操作 取付簡単 充電可能 ポールタイプに対応

デザインも美しい。サーモスのステンレスポット 1.5L


サーモス(THERMOS)

サーモス ステンレスポット 1.5L マットブラック 保温ポット 卓上ポット 魔法びん構造 保温保冷 TTB-1501 MTBK

Amazonベーシックの「アルカリ単三電池」20個セット


Amazonベーシック(Amazon Basics)

Amazonベーシック 乾電池 単3形 単三電池 アルカリ 保存期限10年 20個セット 1.5V 液漏れ防止

日常生活防水機能やLEDライト付き。CASIOのスポーティーなデジタルウォッチ


CASIO(カシオ)

[カシオ] 腕時計 スタンダード 【国内正規品】F-108WHC-7BJF メンズ ホワイト

アメリカ綿を100％使用。しっかりとした天竺素材のロングスリーブTシャツ


Champion

[チャンピオン] シャツ 長袖Tシャツ 長袖 丸首 綿100％ ワンポイントロゴ刺繍 ロングスリーブTシャツ メンズベーシック C3-P401/C3-P401Z ホワイト

クライミングからハイキングまで汎用性の高いパンツ


THE NORTH FACE

[ザノースフェイス] アルパインライトパンツ メンズ 撥水 ストレッチ 静電ケア ブラック M

ホイールとハンドル付きで移動が楽に。コールマンのクーラーボックス


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) 【Amazon.co.jp 限定】クーラーボックス ホイールクーラー 28QT 約26L サンド 2000036680 保冷力約2日 キャリー キャンプ アウトドア 釣り お花見 部活 強力保冷 頑丈 暑さ対策

Amazonブランドの炭酸水「富士山の強炭酸水」


by Amazon

by Amazon 炭酸水 ラベルレス 1000ml ×15本 富士山の強炭酸水 バナジウム含有 ペットボトル 静岡県産 1L ボトル 割り材

急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 525mlPET×24本

アイリスオーヤマのパックご飯 120g×10個


アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) パックご飯 120g 国産米 100% 低温製法米 非常食 米 レトルト 120g ×10個【値上がり時代の新定番! 】

植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」


ケロッグ

ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本セット

牛めしの具（プレミアム仕様）と、人気の牛カルビ焼肉、豚生姜焼きのセット


松屋

【松屋】（32食）牛めし＆人気焼肉2種（カルビ焼肉＆生姜焼き）セット ※人気No１『牛めしの具（プレミアム仕様）30個食、「牛カルビ焼肉」＆「豚生姜焼き」各1食 【牛丼 冷凍 詰合せ】

リラックスしたいときにもおすすめ。「果汁グミぶどう」54g×10袋


明治

明治グミ 果汁グミぶどう 54g×10袋

長時間殺菌で気になる口臭を予防。NONIOの液体歯磨き


NONIO(ノニオ)

【Amazon.co.jp限定】NONIO(ノニオ)プラスホワイトニング デンタルリンス フレッシュホワイトミント [医薬部外品] 1000ml+ミニリンス80ml 液体歯磨き 口臭原因菌を殺菌

流せるトイレブラシ「スクラビングバブル」の本体＋付け替え用（16個）


スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles)

スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles) 流せるトイレブラシ 除菌消臭プラス ホワイトブロッサムの香り 本体+付け替え用 (16個) トイレ洗剤 黒ズミ トイレ掃除 ブラシ 使い捨て 洗剤 まとめ買い 【Amazon.co.jp 限定】

液量たっぷりで一気にラク落ち。クイックルのトイレシート


クイックル

クイックル 【まとめ買い】トイレストロング トイレシート 液量たっぷり! 便座裏のハネ汚れも一気にラク落ち! プレミアムローズの香り 替え16枚×4個

プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも


イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。

→キャンペーン詳細ページを見る


