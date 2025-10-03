明日からプライム感謝祭が開幕！ガジェットや日用品などチェックしたいアイテムまとめ【Amazon】
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、2025年10月4日（土）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon プライム感謝祭「本番」と同じなので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、AppleやAmazonブランドなどのガジェットから、日用品に飲食料品など、チェックしておきたい目玉商品をご紹介。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
→ プライム感謝祭目前！「Amazon プライム会員」30日無料体験はこちら
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
2024発売。11インチと13インチで選べる「iPad Air」
1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」
コンパクトで軽い。2024年発売の「Fire HD 8」
長時間バッテリーで外出先でも使いやすい「Fire HD 10」
大画面でフルHDを簡単に楽しめる。2024年発売の「Fire TV Stick HD」
アレクサ搭載。高音質のスマートアラームクロック「Echo Spot」
Wパワーでスピード乾燥。サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機
換気のタイミングがすぐにわかる「CO2センサー」
ケルヒャー（Karcher）の最上位モデル高圧洗浄機
10in1で、3画面同時出力に対応。エレコムのUSB-Cハブ
POCOブランドの中でもハイスペックな「Xiaomi POCO F7」
今あるカーテンをワンタッチで全自動に。SwitchBotの「カーテン 第3世代」
デザインも美しい。サーモスのステンレスポット 1.5L
Amazonベーシックの「アルカリ単三電池」20個セット
日常生活防水機能やLEDライト付き。CASIOのスポーティーなデジタルウォッチ
アメリカ綿を100％使用。しっかりとした天竺素材のロングスリーブTシャツ
クライミングからハイキングまで汎用性の高いパンツ
ホイールとハンドル付きで移動が楽に。コールマンのクーラーボックス
Amazonブランドの炭酸水「富士山の強炭酸水」
急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」
アイリスオーヤマのパックご飯 120g×10個
植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」
牛めしの具（プレミアム仕様）と、人気の牛カルビ焼肉、豚生姜焼きのセット
リラックスしたいときにもおすすめ。「果汁グミぶどう」54g×10袋
長時間殺菌で気になる口臭を予防。NONIOの液体歯磨き
流せるトイレブラシ「スクラビングバブル」の本体＋付け替え用（16個）
液量たっぷりで一気にラク落ち。クイックルのトイレシート
プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも
