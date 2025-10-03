明日からプライム感謝祭が開幕！ガジェットや日用品などチェックしたいアイテムまとめ【Amazon】

2024発売。11インチと13インチで選べる「iPad Air」

1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」

コンパクトで軽い。2024年発売の「Fire HD 8」

長時間バッテリーで外出先でも使いやすい「Fire HD 10」

大画面でフルHDを簡単に楽しめる。2024年発売の「Fire TV Stick HD」

アレクサ搭載。高音質のスマートアラームクロック「Echo Spot」

Wパワーでスピード乾燥。サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機

換気のタイミングがすぐにわかる「CO2センサー」

ケルヒャー（Karcher）の最上位モデル高圧洗浄機

10in1で、3画面同時出力に対応。エレコムのUSB-Cハブ

POCOブランドの中でもハイスペックな「Xiaomi POCO F7」

今あるカーテンをワンタッチで全自動に。SwitchBotの「カーテン 第3世代」

デザインも美しい。サーモスのステンレスポット 1.5L

Amazonベーシックの「アルカリ単三電池」20個セット

日常生活防水機能やLEDライト付き。CASIOのスポーティーなデジタルウォッチ

アメリカ綿を100％使用。しっかりとした天竺素材のロングスリーブTシャツ

クライミングからハイキングまで汎用性の高いパンツ

ホイールとハンドル付きで移動が楽に。コールマンのクーラーボックス

Amazonブランドの炭酸水「富士山の強炭酸水」

急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」

アイリスオーヤマのパックご飯 120g×10個

植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」

牛めしの具（プレミアム仕様）と、人気の牛カルビ焼肉、豚生姜焼きのセット

リラックスしたいときにもおすすめ。「果汁グミぶどう」54g×10袋

長時間殺菌で気になる口臭を予防。NONIOの液体歯磨き

流せるトイレブラシ「スクラビングバブル」の本体＋付け替え用（16個）

液量たっぷりで一気にラク落ち。クイックルのトイレシート

プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります