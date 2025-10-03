そのボブ、時代遅れかも！？→ オシャレ40・50代に学ぶ！【トレンドボブ】

定番ボブに今っぽい空気感を取り入れるなら、軽さや透明感を意識したデザインがカギ。くびれやぷつっと感、カラーのニュアンスでぐっと鮮度が上がります。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代に似合うトレンドボブをご紹介します。

レイヤーボブにくすみベージュで抜け感をプラス

トップにふんわりとした動きを出しつつ、ベースを外ハネに仕上げたレイヤーボブ。ほんのりウルフっぽいくびれ感が今っぽさを演出します。くすみベージュの柔らかなカラーを合わせることで、軽やかさと上品さが両立。大人世代にちょうどいい、落ち着いた中にトレンドを感じさせるデザインです。

ウェットなツヤ感のコンパクトボブ

先程よりも少し短めで、毛先をあえてラフに散らしたコンパクトボブ。こっくりとしたブラウンカラーにウェットな質感をプラスすることで、ツヤやかで洗練された印象に。シルエットはシンプルながらも抜け感が漂い、重さが気になる大人の髪も軽快に見せてくれそうです。

ミルクティベージュが映えるカジュアルボブ

ぷつっとしたカットラインをベースに、ほんのりくびれを効かせたカジュアルなボブ。柔らかいミルクティベージュを合わせると軽さが引き立ち、ラフに揺れる毛流れもポイントに。頑張りすぎない自然体の雰囲気が、大人の余裕を感じさせます。さりげなく今っぽさを取り入れたい人におすすめです。

顔まわりに動きを添えるグレージュボブ

顔まわりにざくっと入れたレイヤーで抜け感を出したボブ。ベースはぷつっと切りっぱなしにして、シルエットをすっきり見せています。柔らかなアッシュ系カラーがさらさらとした質感を際立たせ、自然な軽さをプラス。シンプルながらトレンドをしっかり感じられる、大人世代に似合うボブです。

writer：内山友里