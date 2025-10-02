¡ÖËÜÊª¤ÎÎÁÍý¤Ï¥×¥í¤¬¡Ä¡×±ê¾åÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ó¥¹¥È¥íSMAP¡×¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¾ì
±ê¾å¤·¤¿¡Ö¥Ó¥¹¥È¥íSMAP¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅê¹Æ
¡Ò¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ø¥Ó¥¹¥È¥íSMAP¤ÎÎÁÍý¡¢¼Â¤ÏÎ¢¤Ç¥·¥§¥Õ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£SMAP¤¬ÎÁÍý¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï»£±ÆÍÑ¤ÇËÜÊª¤ÎÎÁÍý¤Ï¥×¥í¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡ÄÄ¶Çä¤ì¤Ã»Ò¤ÎÈà¤é¤¬¤¤¤¤Ê¤êÅÏ¤µ¤ì¤¿¿©ºà¤Ç°ìÎ®ÎÁÍý¤òºî¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ó¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
£¹·î12Æü¡¢º£²Æ¤Î»²±¡Áª¤ËÊ¼¸ËÁªµó¶è¤«¤é¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸øÇ§¤Ç½ÐÇÏ¤·¡¢ÍîÁª¤·¤¿Â¿ÅÄ¤Ò¤È¤ß»á¡Ê45¡Ë¤ÎX¤Ø¤Î¤³¤ÎÅê¹Æ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤ÏÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£Â¿ÅÄ»á¤ÏÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ò¥Ó¥¹¥È¥í¤ÎÅê¹Æ¤ÏSMAP¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¹¤Ù¤ÆÎÁÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤¬ÌÜÅª¤Ç¤·¤¿¡Ó¤Ê¤É¤È¼áÌÀ¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ò»ä¼«¿È¡¢Ä¹Ç¯¤ÎSMAP¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¾ðÊó¤ò²á¿®¤»¤º¡¢¤â¤Ã¤ÈÃúÇ«¤ËÄ´¤Ù¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡Ó¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂ¿ÅÄ»á¤Ïº£²Æ¤Î»²±¡ÁªÊ¼¸ËÁªµó¶è¡Ê²þÁª¿ô£³¡Ë¤Ë¡¢¸µÆ±¸©ÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤ÎÀôË¼Êæ¡Ê62¡Ë¡¢NHKÅÞÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¡Ê58¡Ë¤é12¿Í¤È¤È¤â¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤ÏÀô»á¤¬82.2ËüÉ¼¤Ç°µ¾¡¡£ÅöÁª¥é¥¤¥ó¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤Ï28.5ËüÉ¼¤Ç¤¹¡£Àô»á¤Î¤Û¤«¤ËÅöÁª¤·¤¿¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¸õÊä¤Ç¡¢Â¿ÅÄ»á¤Ï22.5ËüÉ¼¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¤¬£¶°Ì¤ÇÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
Â¿ÅÄ»á¤Ï¸½ºß¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÏÌµ½êÂ°¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÅ¬Åö¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤ËÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£SMAP¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡Ö¥Ó¥¹¥È¥íSMAP¡×¤ËÄ¹Ç¯·È¤ï¤ê¡¢Î¢Êý¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿ÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÊ°¤ë¡£
º£²ó¡¢Â¿ÅÄ»á¤¬¤ä¤ê¶Ì¤Ë¤¢¤²¤¿¡Ö¥Ó¥¹¥È¥íSMAP¡×¤È¤Ï¡¢1996Ç¯£´·î¤«¤é¡Ç16Ç¯12·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿SMAP¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØSMAP¡ßSMAP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿ÃæµïÀµ¹»á¡Ê53¡Ë¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¡¢°ð³À¸ãÏº¡Ê51¡Ë¡¢Áð磲¹ä¡Ê51¡Ë¡¢¹á¼è¿µ¸ã¡Ê48¡Ë¤¬²Í¶õ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ó¥¹¥È¥íSMAP¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¥·¥§¥Õ¤ËÊ±¤·¤Æ¡¢ÍèÅ¹¤·¤¿¥²¥¹¥È¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢°ìÈÖ¥²¥¹¥È¤Îµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¾¡¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡£¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢ÈÖÁÈÁ´ÊÔ¤¬¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö£´¿Í¤Ï¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×
¡ÖÅö½é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¹³î¹Ô¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤È¡¢Çä¤ê½Ð¤·Ãæ¤À¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎÎÁÍýÂÐ·è¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Ë¿¹¤µ¤ó¤¬Ã¦Âà¤·¤Æ¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ø²¶¤ÏÀäÂÐ¤ËÎÁÍý¤·¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæµï¤µ¤ó¤¬¡Ø¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ù¤ÎÌò¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ä¤ë£´¿Í¤¬£²¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÎÁÍýÂÐ·è¤ò¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
Åö»þ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¸Ä¡¹¤È¤·¤Æ¤âÂ¿Ë»¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ±¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï£±Æü¤Ç£²¡Á£³²óÊ¬¤Î¼ýÏ¿¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤Ê¤¹¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï²¼¤´¤·¤é¤¨¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤âÎÁÍý¤ò¤³¤Ê¤¹¤Î¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥²¥¹¥È¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤äÄ´Ì£ÎÁ¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡Âè¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÎÁÍý¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îà¿§á¤ò½Ð¤½¤¦¤È¹©É×¤·»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÈÁð磲¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¤è¤¯¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¡Ø¤³¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï¤É¤¦¤«¡©¡Ù¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÄó°Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÎÁÍý¤ò¥×¥í¤¬´ðÁÃ¤«¤é¶µ¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¾åÃ£¤·¤Æ¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤Ë¤¢¤ì¤À¤±¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿»ÑÀª¤¬¡¢£´¿Í¤ÎÇÐÍ¥¶È¤Ë¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ãæµï¤µ¤ó¤ÏÃæµï¤µ¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢MC¤È¤·¤Æ°ìÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤·¤¿¡×
Æ±¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢1996Ç¯¤«¤é¡Ç11Ç¯¤Î´Ö¤Ë¤Ï¥ì¥·¥ÔËÜ¤¬£¸ºýÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¿ÅÄ»á¤Î»ö¼Â¸íÇ§¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¤³¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
Â¿ÅÄ»á¤ËÅê¹Æ¤Î¿¿°Õ¤òÊ¹¤¤¤¿
¡ÖÈÖÁÈ¤Ï»þ´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºàÎÁ¤ÎÂç¤¤µ¤äÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÊ¬ÎÌ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌÜÊ¬ÎÌ¡£¤½¤ì¤Ç¤â³Æ¥Á¡¼¥à¥²¥¹¥È¤¬¿©¤Ù¤ë£±¿ÍÊ¬¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥ì¥·¥ÔËÜ¤Ç¤ÏºàÎÁ¤ÎÂç¤¤µ¤äÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÊ¬ÎÌ¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¥ì¥·¥ÔËÜ¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤½¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤ì¤Ï¥×¥í¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã¯¤«¤¬¤½¤¦Â¿ÅÄ»á¤Î¼ª¤Ë¿á¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Á°½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¼áÌÀ¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿Â¿ÅÄ»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¡Ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊý¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¡Ó¤È¤¤¤¦¥×¥í¤ÈÊ¬¶È¤ÇÎÁÍý¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Î¿Þ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë±ê¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Â¿ÅÄ»á¤Ï¤³¤Î¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¦¤Î¤«¡£ºÇ½é¤ËÅê¹Æ¤·¤¿·Ð°Þ¤â´Þ¤á¤Æ¥á¡¼¥ë¤Ç¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÎÅê¹Æ¤Ï°ìÉô¤Ç»Ç¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¼õ¤±¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¤äÊóÆ»¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶ÁÛµ¿Ìä¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ç¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¼«¿È¤Ç½½Ê¬¤Ê³ÎÇ§¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´¿´ÇÛ¡¦¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢³ÎÇ§¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹µ¤¨¡¢¿µ½Å¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÄûÀµ¤äÊäÂ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÂ®¤ä¤«¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÖÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤ê¡¢³È»¶¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï»þ¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÂå½þ¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£µ¤·Ú¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢SNS¤Î°·¤¤¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
