Ãæµï»áºÇ½é¤Ë¤·¤ÆºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á°ìÅÙ¤Î²á¤Á¤Ç¡¢¤½¤ÎÀäÂç¤Ê¤ë¿Íµ¤¤â¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍÑ¤â¤¹¤Ù¤Æ¼º¤Ã¤¿ÃæµïÀµ¹­»á¡Ê52¡Ë¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê69¡Ë¤ÏÃæµï»á¤Î¡ÖÇ®°¦ÁûÆ°¸å¡×¤Î¡ÉÂÐ±þÎÏ¡É¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤À·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¤Î±¿»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡¡£ºòÇ¯12·î¤ËÃæµï»á¤Ï¡¢½÷À­¤È¤Î¡Ö9000Ëü±ß¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢£±·î£¹Æü¤Ë¼«¿È¤Î»öÌ³½ê¡Ø¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ê¤«¤¤¡Ù¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÁûÆ°¤òÇ§¤á¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡Ò¤Ê¤ª¡¢¼¨