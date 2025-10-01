Snow Man公式Instagramで、新曲「カリスマックス」ダンスプラクティス動画を、高い位置から地上のメンバーを撮影したバージョンが公開された。

【動画】Snow Man「カリスマックス」ダンプラ別アングル＆正面アングル

■メンバーそれぞれが個性豊かなカリスマに扮したダンプラの角度違い動画

メンバーそれぞれがなってみたいカリスマに扮した「カリスマックス」ダンスプラクティス動画。MVやTikTokなどで正面から撮影した動画は公開されていたが、今回、高い位置から地上で踊るメンバーを撮影したバージョンが公開された。

タレント・実業家でもあるROLAND風のホストに扮した宮舘涼太をセンターに、8人が囲んだ立ち位置からスタート。バンダナ＆メガネにチェックのシャツをデニムにインしたオタク姿の佐久間大介、白衣をまとった医者ルックの阿部亮平、映画『モエカレはオレンジ色』（2022年）で演じた消防士を思わせるオレンジ衣装の岩本照、警察官姿の渡辺翔太。

『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）で人気のキャラクター・マッサマンルックの向井康二、短ランを着てヤンキーになった目黒蓮、腰巻きチェックシャツに細身デニムの平成ギャル男ルック深澤辰哉。いちばん後ろには野球のユニフォーム姿のラウール。

V字になり、4列になり、カメラは反対側の上から映し出すアングルに移動。その後も、2方向の天井から交互に撮影した映像が続く。鮮やかにフォーメーションを変えていくなかに織り交ぜられた、宮舘がバラを投げるシーンや、ラウールのフルスイング、佐久間のオタ芸風ポーズなど、扮装にちなんだ小ネタも見逃せない。

「角度違い嬉しい」「上から見るシンクロ率半端ない」「神フォーメーション」「面白い系なのにやってることが職人技」「上から見ても脚が長い」などといったファンの声が続々と届いている。

■宮舘がバラを投げるシーンも！「カリスマックス」ダンプラ別アングル

■正面から捉えた「カリスマックス」ダンプラ動画