「英語大丈夫か？」ひろゆき氏からツッコまれた小泉進次郎氏　総裁選に影を落とす「重要外交日程」

ハーバード大に並ぶ名門コロンビア大大学院を修了

自民党総裁“最有力候補”の小泉進次郎氏（44）を危惧する声が上がっている。

９月27日、自民党のYouTubeチャンネルなどで、総裁選立候補者５人の討論会が公開された。

注目を集めたのは、会見動画に好意的なコメントを投稿するよう要請した“ステルスマーケティング”が発覚した進次郎氏だ。早速、同番組に出演した実業家の“ひろゆき氏”こと西村博之氏（48）から突っ込まれると

「（他候補に）答えなくてはならない環境をつくってしまい大変申し訳ない」

と謝罪した。

さらにひろゆき氏は突如、英語で

「日本をどんな国にしたいか、１分以内で英語で説明してください」

と５人に質問。ともに米ハーバード大大学院修了の林芳正官房長官（64）と茂木敏充前幹事長（69）は英語で回答したのに対し、ハーバード大に並ぶ名門コロンビア大大学院を修了している進次郎氏は

「ひろゆきさんの提案に乗ってはいけない。日本語で答えます」

と英会話は披露しなかった。

これにSNSでは

〈コロンビア大卒じゃないの？〉

〈英語、大丈夫なのか？〉

とツッコミが殺到。進次郎氏は小学校から大学まで関東学院で、卒業後にコロンビア大学大学院政治学部を修了している。

高校時代に進次郎氏と同級生だった女性は

「野球には熱心に打ち込んでいましたが、はっきり言って、勉強はできたほうではありませんでした。クラスではかわいがられるタイプで、当時、お父さん（純一郎氏）が総理大臣をやっていたこともあり、先生も『進次郎先生』などとイジって笑いを取っていました。すごくかわいい彼女もいましたね」

と語る。

新たな日本の首相を“値踏み”するトランプ大統領

総裁選は進次郎氏が依然としてリードしている。

合計295票の議員票動向をまとめた最新調査では、71.9％（212人）の投票先がおおかた判明しており、進次郎氏はトップの「65」を獲得。これに続くのは林氏で「53」と猛追。高市早苗氏（64）は「36」にとどまる。ほか、茂木氏が「29」、小林鷹之氏（50）が「29」となっている。

党員票は高市氏と進次郎氏が３ケタ台を獲得するとみられ、このままいけば、１回目の投票では決まらず、進次郎氏と高市氏の決選投票になる見込み。もちろん、態度を保留している83人の議員の投票先によって順位が変動する可能性はある。

総裁選の展開について、本サイトは政治評論家の有馬晴海氏に話を聞いた。

「現状、進次郎氏はトップを走っており、逃げ切りの可能性は高いでしょう。陣営からすれば、決選投票の相手は議員票で差をつけられる高市氏のほうがいい。林氏が決選投票の相手になったとき、議員票がどう動くかが読みにくく、波乱があるかもしれません」

10月４日に新総裁が決まれば、同月中旬の臨時国会で首班指名が行われる。野党が統一候補を立てる確率はゼロではないが、まとまる可能性は低い。そうなれば、自民党新総裁→首相ということになるが、早速試練が待ち構えている。

米国のドナルド・トランプ大統領が10月31日と11月１日に韓国・慶州で開かれるAPEC（アジア太平洋経済協力会議）首脳会談の前に日本に立ち寄るというのだ。

「向こうは新たな日本の首相を値踏みしに来るはず。そこで対等に渡り合えるか。仮に進次郎氏が首相になった場合、語学力も不安視される。原則、通訳がつくが、例えば廊下での立ち話や写真撮影前の雑談は個人間でやり取りすることがほとんど。そこでどれだけフランクにやり取りできるかも重要。石破茂首相（68）は距離を埋めることができず、“ぼっち”になる場面もあった」（政界関係者）

APECのあとにも、ASEAN（東南アジア諸国連合）やＧ20（主要20ヵ国・地域首脳会議）といった重要国際会議が続く。そこで各国首脳と親睦を深めることができるか。

「自民党内でも『進次郎で務まるのか』という声をチラホラ耳にします。語学が堪能な妻の滝川クリステルさんのサポートを期待する人もいますが、すぐに大事な外交行事が続くこともあり、今回の“英語問題”がボディブローのように、総裁選に影響するかもしれませんね」

とは前出の政治部記者。果たして進次郎氏が首相になったら、国際舞台で成果を出すことはできるのだろうか……。