ペプシコーラ、ケンタッキーフライドチキン、ピザハットを次々と再建し、「フォーチュン」や「ハーバード・ビジネス・レビュー」が選ぶ世界トップリーダーである伝説のCEOデヴィッド・ノヴァクが、成功者100人から得た知見を『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』にまとめている。本記事では、その一部を抜粋・編集し、「成功し続ける人になる秘訣」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

周りに合わせるほど疲れてしまう理由

「会議で浮かないようにしなきゃ…」

「周りと違うって思われたらどうしよう…」

そう思って振る舞ううちに、気づけばぐったり疲れてしまう――そんな経験はありませんか？

実はそれ、仕事そのものではなく、「他人に合わせようとする努力」で疲れているのかもしれません。

「2人分の仕事」をしていた

大型ホームセンター「ロウズ」のCEO、マービン・エリソンも、かつて同じように苦しんでいました。

彼は自身の出生が周りと違うことが原因で、次第にストレスを溜めていったといいます。

「無理をして周りに合わせようとすることで、仕事を2つしていることに気づいたんだ。給料を得るための仕事と、自分以外の誰かになろうとする仕事さ。他のみんなは1人分の仕事をしているのに、私は仕事を2人分に増やしていた」

彼はその気づきをきっかけに、服装や発言のスタイルを「自分らしさ」に近づけるようにしました。

現場で培った視点や、自身の経験を会議で語り始めたのです。

やがて、彼の独自の意見に耳を傾ける人が増え、会議に欠かせない存在となっていきました。

本当の自分を取り戻す

他人に合わせる努力は、一時的には安心感をもたらします。

しかし長期的には、自分のエネルギーをすり減らし、学びや成長の機会を奪ってしまいます。

「最高の自分」を大切にすることは、自己表現だけでなく、組織にとっても価値ある行動です。

なぜなら、自分にしかない視点や経験を持ち込むことで、チーム全体に新しい発見や変化をもたらせるからです。

今日からできる「最高の自分」習慣

「小さな場面で、自分の意見や感覚を一度そのまま言ってみる」

「服装や言葉づかいに、自分らしさを少し取り入れてみる」

「“誰かの真似”ではなく“自分にしかできないこと”を1つ探してみる」

ほんの少しの実践から、自分らしさは取り戻せます。

他人に合わせるよりも、最高の自分を発揮することこそが、長期的な成功と充実感につながるのです。

（この記事は『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』をもとに、一部抜粋・編集し作成しました。）