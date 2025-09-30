¡ØÊó¥¹¥Æ¡ÙÂç±Û¥¥ã¥¹¥¿¡¼ ¡ÈÊÐ¸þ¡É ÁûÆ°¤Î¼ý¤Þ¤é¤ÌÍ¾ÇÈ¡Ä¡Ö¤¦¤µ¤ó½¤¯¤Æ¡×À¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤Þ¤ÇÈãÈ½Áê¼¡¤°»öÂÖ¤Ë
¡¡10·î4Æü¤ÎÅê³«É¼¤¬Ç÷¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£Ï¢Æü¡¢5¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¤è¤ë·ãÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³ÆÊóÆ»µ¡´Ø¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌÍ¸¢¼Ô¤È¼«Ì±ÅÞ°÷¤Ç¤ÏÄ´ºº·ë²Ì¤Ë²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹½¿Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤È¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤¤½¤¦¤Ê±À¹Ô¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢9·î29Æü¤Ë¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬Êó¤¸¤¿¡ÖÀ¤ÏÀÄ´ºº·ë²Ì¡×¤Ë¡¢SNS¤ÇÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Êó¥¹¥Æ¤ÎÄ´ºº¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Î¡ØANNnewsCH¡Ù¤Ï¡¢Æ±Æü¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ø¼¡¤ÎÁíºÛ¤ÏÃ¯¤¬¤è¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ô¾®Àô»á33¡ó¡¢¹â»Ô»á31¡ó¤È2¿Í¤¬¶¥¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤òÎÓ»á¤¬ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢¾®Àô»á41¡ó¡¢¹â»Ô»á24¡ó¤ÈÂç¤¤¯º¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ò¤â¤È¤ËÃ±½ã·×»»¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÔÅÞ°÷É¼¤Ï¾®Àô»á121¡¢¹â»Ô»á71¡¢ÎÓ»á47¡¢ÌÐÌÚ»á12¡¢¾®ÎÓ»á9¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼èºà·ë²Ì¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¾®Àô»á¤Ï200É¼¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂÖÅÙ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤µÄ°÷¤â¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¹â»Ô»á¤¬120É¼¶á¤¯¡¢ÎÓ»á¤¬110É¼¶á¤¯¤È¶¥¤ëÅ¸³«¤Ç¤¹¡Õ¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÆÃÃÊ¡¢±ê¾å¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢±ê¾å¤Ë¤ÏÉÛÀÐ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢9·î23Æü¤Î¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¤Î¡¢Âç±Û·ò²ð¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¡ÖÊÐ¸þÊóÆ»¡×ÈãÈ½¤À¡£
¡Ö¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¸õÊä¼ÔÆ¤ÏÀ²ñ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç±Û¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¿Ê¹Ô¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï»ý¤Á»þ´Ö¤ò¹Ê¤ê¡¢¤½¤Î°ìÊý¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÈ¯¸Àµ¡²ñ¤òÂ¿¤á¤Ë¿¶¤ë¤Ê¤É¡¢Í¥¶ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ØÊÐ¸þÊóÆ»¡Ù¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£29Æü¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ººÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¤³¤ó¤Ê¤â¤óÀ¤ÏÀÍ¶Æ³Ä´ºº¤ä¤·¡¢Ä´ºº¤Ë¤â¤Ê¤é¤ó¡Õ
¡ÔÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¹â»Ô»áÄÙ¤·¤ËËÛÁö¡Õ
¡ÔÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¸«¤Æ¤¿¤±¤É¡¢ÁíºÛÁª¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤±¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸Õ»¶½¤¯¤Æ¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ÈãÈ½¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤ÎÂç±Û¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÂÐ±þ¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÅÙ¤Ç¤â¡ØÊÐ¸þÊóÆ»¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤½¤ì°Ê¹ß¤â¿§´ã¶À¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¸øÊ¿¤µ¤¬µá¤á¤ì¤ëÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ÎÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÀ¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤·¤Ð¤é¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¡£