中川翔子が、双子を妊娠中の“巨大お腹”写真を自身のInstagramに投稿している。

双子の出産を控えていた中川は、これまで多くのマタニティフォトをポストしてきた。9月30日が出産予定日となっており、中川は「いよいよ明日 双子に会える！今日が、双子がいる巨大お腹ラストナイト！今夜しか書けない気持ちを、絵日記にしました 不思議な、気持ち 人生が変わる前夜 どんな明日からの未来かな 先生たちを信じてがんばります」と綴り、お腹が大きくなった姿と“双子お腹観察日記”をアップ。

続けて、「そしてインスタ、YouTube、x スレッズ 優しい皆様のメッセージが本当に勇気になりました 本当にありがとう！！みなさんに感謝の気持ちと明日ついに会える双子に！楽しみな気持ちでがんばります！人生最大級に、人生が変わる明日！！みんな！！オラに元気をわけてくれ！！！！！」とファンへの感謝の気持ちを届けながら、自身を鼓舞している。

コメント欄には、「いよいよだ！！！元気送ります！！！」「双子のお子様たちに会えるの楽しみですね 応援しております」「しょこたん頑張ってね」といったファンからの応援のメッセージが届けられた。

続く投稿では、予定通り双子を出産したことを報告。Instagramでも「小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思います」と綴っている。

（文＝リアルサウンド編集部）