KADOKAWAの本を買うと全員″50％還元″！お得なキャンペーンづくしの「ニコニコカドカワ祭り2025」開催中

KADOKAWAは、2025年9月26日から「ニコニコカドカワ祭り2025」を開催中です。

KADOKAWAの全書籍・雑誌を対象とした50％還元キャンペーンなど、お得なキャンペーンが多数あります。

2000円のポイント還元チャンス

目玉は、KADOKAWAの本をリアル書店で買って応募すると、応募者全員50％還元 （上限2000円）、または抽選で5000円分の図書カードネットギフトが当たる"選べるキャンペーン"です。

絵本や図鑑なども対象なので、人気の「パンどろぼう」シリーズや「すごすぎる図鑑」シリーズなど、子ども向けに電子ではなく"紙"の本で欲しい商品をこの機会に購入してはいかが。

レシート対象期間は、9月26日から10月19日までです。

レシート対象期間中に、リアル書店にて対象書籍・雑誌を購入したレシートをKADOKAWAアプリ（KADOKAWA公式のキャンペーンアプリ）に投稿すると、1000円分購入ごとに購入金額の50％還元の図書カードネットギフトがもらえます。予定数に達し次第終了、ひとり4回までです。

もしくは、抽選で合計2525人に図書カードネットギフト5000円分をプレゼントするキャンペーンのいずれかを選ぶことができます。

書店でくじ引きキャンペーンも！

全国の書店に行ってKADOKAWAアプリでくじを引くと、抽選で2万5250人に図書カードネットギフトをプレゼント。1書店につき1日1回くじを引けるので、複数の書店を回ってみて。

・1000円分（500人に当たる）

・500円分（1500人に当たる）

・100円分（2万3250人に当たる）

対象期間は、10月20日から11月23日までです。

年に1度の電子書籍大感謝祭

各電子書籍ストアにて、50％オフセールや1巻目の期間限定無料公開などを実施しています。多くのサイトが対象ですよ。

ほかにも、ニコニコ生放送で人気アニメ作品を一挙放送、KADOKAWAの漫画サービス「カドコミ」で1巻分無料キャンペーンなど、お得な企画が目白押し。キャンペーン特設サイトをチェックしてみてください。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）