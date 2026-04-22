俳優の飯島直子（58）が21日、Instagramを更新。「今朝はおかずもなく」と冷凍でストックしていた主食が並ぶ食卓を公開し、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】飯島直子の“フライパンから直接”食べる豪快朝食やおかわり食卓

これまでにも「朝時間なく、ごはんもテキトーになりフライパンのまま食べる習慣に」「今朝も連日おなじモノ食べ出勤」と、“フライパンから直接”食べた豪快な朝食や、「おしゃれなカフェ風にはならず、ほど遠い。おしゃれなごはんはわたしには無縁ですね」と自虐交じりに紹介したサンドイッチ。また、「痩せそうで太りそうなメニュー。思いがけずおいしくできました。奇跡」と自画自賛した一品など、日々の食事も公開してきた。

冷凍ご飯やパンが並ぶ食卓を公開

21日の投稿では、「今朝はおかずもなく、シャケ瓶、佃煮こんぶ、冷凍ごはん、豚汁。やはりこれでは足りず、冷凍ごはんのおかわりか、甘い冷凍パンにするか悩み、両方いただきました」と、この日の朝食やおかわりした冷凍ストックのご飯やパンを披露した。

この投稿には、「食欲旺盛でなによりです！」「なおちゃんは家庭的で親しみあって最高ですね」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）