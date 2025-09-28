「いつもはお洋服や衣装を着て活動しているので、水着やランジェリーでの撮影は初めてですし、とても緊張しました！」

おっとりとした口調で話すのは、今回初グラビアに挑んだ水瀬陽菜乃。東京出身の彼女は、寿司店の娘として生まれた。

「江戸前寿司屋の娘として、4歳から父のまねをして握っていました（笑）。でも、生魚が苦手でカッパ巻きやイカしか食べられなかったため、後を継ぐことは諦めて。もともとファッションが好きだったので、モデルになりたいと思うようになりましたが、なかなか行動に移せずにいたら大学2年生のときに求人広告のモデルに決まったんです」

それから数々のアパレルブランドや雑誌のモデルを経験し、大学4年生の終わりにはアイドルとしての活動も始めたという。

「小学4年生からダンスを習っていたので、誘われるままアイドルグループに入りました。ただ、40歳までアイドルをしているというビジョンが浮かばなかったので、大学卒業後は普通にOLとして働いています。モデルのお仕事は平日が多いので、有給を使ってお休みをいただきますが、アイドルは土日の稼働なので完全無休状態です（笑）。グラビアは初挑戦ですが、いつもとは違う私が見られるのでファンの方の反応が楽しみです！」

みなせひなの

5月30日生まれ 東京都出身 T163・B92W59H86 豊島岡女子学園高校卒業。明治大学商学部在学中にモデル活動を始め、アイドルグループに加入。数々の雑誌やファッションショーを経他のち、このたび改名し、新たなスタートを切った。そのほか最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@hinanominase）にて

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて未公開カットを公開中！

写真・高橋慶佑

スタイリスト・鮎川恵子

ヘアメイク・ムロゾノケイト（GiGGLE）