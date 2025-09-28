映画系Youtuberサイ「後半から失速」NETFLIXドラマ『今際の国のアリス3』を辛口レビュー
Netflixドラマシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3が9月25日より配信スタートした。映画系Youtuberのサイさんが、自身のチャンネルで「【今際の国のアリス３】早くも賛否両論が巻き起こっているデスゲームドラマシーズン３の初見ネタバレ感想」と題して、シリーズ最新作への率直な感想と分析を語った。
サイさんはまず、原作漫画やこれまでの配信シリーズの概要を振り返りながら、「シーズン3では、無事に今際の国から生還したアリスとウサギが再び、あの国に戻ることになり、さらにレベルアップしたゲームに挑む」とストーリーの本題に迫った。また、新キャラクター「リュウジ」の序盤の不気味さや、渋谷で開催されたNETFLIX10周年記念イベントで体験した「ばばぬき」のリアルな感想を交えて、「僕はジョーカーが最初に手札の中にあり、心臓が破裂する緊張感でしたが、しっかり電気をくらい、しっかり痛かったです」と自身の体験談も披露した。
本作の前半は「"暴走でんしゃ"までは手に汗握る展開で好きでしたが、後半から失速したかなと思います」と核心に迫る意見も。「アリスが"暴走でんしゃ"をどのように攻略したのかを、回想シーン、もしくは説明だけでもいいので知りたかった」と語るなど、詳細描写への欲も覗かせた。
ストーリー展開については、「原作の最後はドラマのシーズン2で描かれているため、シーズン3がジョーカーを絡めて、どのように描かれるのか不明だった」と前置きしつつ、「ゾンビ狩り」や新たなゲームシークエンスに注目。「実は最初からアリスがゾンビだった、という展開は正直しびれました」と絶賛するも、「誰がワクチンカードを持っていたのかやワクチンカードが使用されなかった」という物足りなさも指摘している。
さらに、登場キャラクターについても辛口コメント。「ウサギチームにいたジュリは、最終的にフェードアウトで退場するという結末。個人的には彼女に対するフラストレーションがピークに達していたため、盛大に散ってほしかった」と本音を語り、バンダやヤバの扱いにも「正直なところ、バンダは最後のファイナルゲームで国民として参加し、何か別のゲームでアリスと戦ってほしかった」と不満を滲ませた。
主要キャラクターの動機や演出、ルールの後出し設定に関しても、「缶に強い衝撃を与えると爆発するという重要すぎるルールの後出しへの不満点がありました」と鋭く切り込む。
物語の終盤では、渡辺謙演じる番人や、海外版今際の国のアリスへの布石を感じさせる展開が繰り広げられる一方で、「配信日翌日に公式からネタバレを喰らった」「チシアが今作に登場することも配信日2日後に情報解禁。今の国並みに無慈悲すぎました」と公式側の“ネタバレ”対応についても苦言を呈した。
一方、「ポスターを見返すと、今の国に迷い込んだ人物で、実は天に手を伸ばしている者だけが生き残っている、というのは好きな演出でした」と印象的なラスト演出に触れ、記事を締めくくっている。
