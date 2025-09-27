どんな居酒屋にもそのお店に通う人々の思いが重なり、そしてそのたくさんの思いはそれぞれの居酒屋が醸しだす独特の雰囲気となっていく。それゆえ、日本各地に多く人々を虜にする居酒屋がキラ星のごとく数多存在しているのだ。

例えば、あの吉田類も絶賛する大衆酒場、東京・江東区南砂町の「山城屋酒場」に、新潟の郷土料理からラーメンや洋食まで味わえる新潟市・古町の老舗居酒屋「喜ぐち（きぐち）」、北海道随一の日本酒の品揃えと美味しいツマミのお店札幌市北区「味百仙（あじひゃくせん）」、食い倒れの町大阪では、鴨の焼き鳥が味わえる「とり平」、そしてあの開高健も愛したクジラのおでんが楽しめるたこ梅、さらには名古屋にいったら絶対に行っておきたい居酒屋「歓酒亭 大安（かんしゅてい だいやす）」などなど、数え上げればキリがない。

そんな全国にある美味しい居酒屋の中から、今回は、愛知県名古屋市・熱田区金山にたたずむ最高のとんやきのお店をご紹介したい。

お店の名前は「石田屋」だ。

・金山駅から徒歩10分程度の場所にあるお店

こちらのお店、名古屋の交通の要衝である金山駅から歩いて10分程度の場所にあるお店。

昭和初期から美味しい「とん焼き」を提供している、名古屋でも「とん焼きの聖地」と呼ばれるほどのお店だ。

そんなお店は現在でも大人気であり、開店と同時に常連さんでほぼ全ての席が埋まってしまうほど。もし絶対に味わいたい、というのであれば、開店前から準備をしてお店を訪れることをおすすめする。



・最高にウマい！絶品のおでん・とん焼き

こちらのお店で提供されているメニューは非常にシンプル。飲み物に、とん焼き、おでん、そして茹でコブクロのみ。



まずはお店に入ってすぐの場所にある大鍋の「おでん」（メニューでは味噌）をオーダーしておきたい。

真っ黒なおでんだが、非常に甘みとコクのある味わいであるため、



キンキンに冷えた瓶ビールとの相性は抜群だ。



続いて「とん焼き」だが、そのどれもが非常に美味。

どのメニューをオーダーしても、手際よく、焼き上げ、タレにくぐらせた絶品の「とん焼き」が提供される。



その1つ1つの所作そのものも、石田屋の魅力だ。



もちろんドラゴンズファンの常連さんとの掛け合い含め、古き良き昭和のストロングスタイルな居酒屋空間がここにはまだ残っているのだ。



もし、名古屋を訪れることがあるのであれば、こちらのお店の暖簾をくぐってみてはいかがだろうか？

きっとそこには、この場所でしか味わえない、絶品のとん焼きと古き良き昭和の味わいが、残っているに違いないのだ。

＜お店の情報＞

お店 石田屋

住所 愛知県名古屋市熱田区金山町2丁目7-18

営業時間

月 18:00 から 22:00

火・木・金 16:00 から 22:00

水・土 16:00 から 20:00

定休 日・祝日

