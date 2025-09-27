スリーピースバンド「SHISHAMO」が来年6月13、14日のワンマンライブをもって活動を終了することを27日、公式Xで発表。ネット上で大きな話題となっている。

「SHISHAMOから大切なお知らせです」と題した文書で、26年6月13、14日にUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）で開催予定のワンマンライブをもって活動を終了することを報告。

活動終了の経緯については「2024年の初夏、松岡から『これからの自分とSHISHAMO』についての話があり、それを受けてバンドとしてどこに向かっていくべきかを考えました。その中で、『SHISHAMOの完結に向かって歩いていこう』という想いに至りました」と説明している。

発表後、ネット上ですぐに「SHISHAMO」がトレンド入り。ファンからは「えっ…？うそでしょ？」「マジで？びっくりした」「MOSHIMOに続いてSHISHAMOも…悲しすぎる」「私の青春が…」など、惜しむ声が多数寄せられている。

「SHISHAMO」は宮崎朝子（ボーカル＆ギター）、松岡彩（ベース）、吉川美冴貴（ドラムス）によるスリーピースロックバンド。2010年、高校の軽音楽部のメンバーにより「柳葉魚」として結成。2017年「NHK紅白歌合戦」に初出場した。