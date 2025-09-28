マーク・ザッカーバーグによるFacebook創業の裏側を描いた映画『ソーシャル・ネットワーク』（2010）の続編が、原題『ソーシャル・レコニング（The Social Reckoning）』として2026年10月9日に米公開となることがわかった。米ソニー・ピクチャーズ配給。米が伝えた。

『ソーシャル・ネットワーク』は、世界最大のSNSとなったFacebookの誕生と、創業者マーク・ザッカーバーグが直面した訴訟や人間関係の軋轢を描いた伝記ドラマ。では8部門にノミネートされ、脚色賞など3部門を受賞した。

本作は直接的な“続編”ではなく、2021年10月に米ウォール・ストリート・ジャーナルに掲載されたジェフ・ホーウィッツ記者の記事「The Facebook Files」に基づき、Facebookが若年層に与える影響、フェイクの蔓延と暴力の助長といったテーマに焦点が当てられるという。

前作でザッカーバーグを演じたジェシー・アイゼンバーグは続投せず、新たに『アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方』（2024）ロイ・コーン役ジェレミー・ストロングが担当する。

Facebookの内部告発者であるフランシス・ホーゲン役には『ANORA アノーラ』（2024）のマイキー・マディソンが決定。Wall Street Journalで暴露記事を手がけた記者ジェフ・ホロウィッツ役を「一流シェフのファミリーレストラン」（2022-）のジェレミー・アレン・ホワイトが演じる。監督・脚本は、前作の脚本家であるアーロン・ソーキン。

既報によればこの新作は、マイケル・マン監督がタバコ業界の不正告発を描いた『インサイダー』（1999）や、新聞記者たちがカトリック聖職者による性的虐待を追う『スポットライト 世紀のスクープ』（2015）を彷彿とさせる映画になるという。

現代に用いられた“レコニング（Reckoning ）”は、『ミッション：インポッシブル／デッドレコニング』や『ファイナル・レコニング』でも馴染みがある単語となっただろう。“精算”や“決算”などの意味があり、「ツケを払う」「逃れられない裁き」といった響きを持つ。

『ソーシャル・レコニング（原題：The Social Reckoning）』は2026年10月9日、米公開予定。

