お口と姿勢の専門家・まい先生「膝と足指がカギ」正しいハイハイで赤ちゃんの未来が変わると力説
「間違ったハイハイは危険？赤ちゃんの成長に必要な動きとは?」をテーマにした動画で、お口と姿勢の専門家・まい先生が、赤ちゃんのハイハイやズリバイ動作について保護者から寄せられた質問に丁寧に回答した。動画冒頭で「関節固定というのは、たぶんあまり検診などでは言われないかな」と述べつつも、発育のポイントは周囲の大人全体の抱き方や触れ合いにもあるのだと指摘。「体の使い方がCカーブからちゃんと抱っこが始まってるかな、という点に注目してみてほしい」と語った。
5ヶ月半頃の赤ちゃんが“カエルぴょこぴょこ”のような動きをし、ズリバイを経ずにハイハイやお座りに進みそうだというコメントに対し、まい先生は「お母さんの抱き方が上手だからこそ出ている可能性も大いにある」としながら、「でも実際にはおじいちゃんおばあちゃん含め周りの抱き方の影響も見直してみるべき」とアドバイス。また、「股関節固さの指摘はされることがあるが、細かい関節固定までは検診で気づかれにくい」と現実も解説した。
さらに「赤ちゃんの鳴き声が控えめ」といった気がかりにも言及。「出産時の事情や生育歴も発達の現れ方に関係するところがあり、保護者自身が気づいたことを細かく記録し、専門家に伝えることが大切」と強調。「2＋2＝4の“4”という結果だけでなく、何通りもの式を一緒に探っていく」と、親子それぞれに合わせた寄り添いを志している姿勢を見せた。
また、「ずりばいの段階で足指がちゃんと使えているかどうかが、後の発育や歯並びに大きく関わる」と体験例も披露。「正しいハイハイは膝が下を向き、足指がちゃんと立つのがポイント。足だらーんの癖がある場合は抱き方の見直しが不可欠。ここがうまくいかないと将来的に筋力や歯並びにも影響が出る」と警鐘を鳴らした。
動画の終盤では「基礎が大事。0～3歳の機能変容期こそが大きなチャンス。気づいた時からで遅くないので、一つでも正しい方法を取り入れてほしい」とエール。「この動画をぜひ妊婦さんや新生児ママにも届けたい」と結び、視聴者にもコメントや公式LINEでの積極的な相談を呼びかけていた。
