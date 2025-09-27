´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡×¤Ã¤Æ²¿¤Æ¸À¤¦¡©
¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÊ¹¤¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª ³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¡Ê¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£Ãø¡Ë¤À¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊËÜ¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î1ºý¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï·î´ÖºÇ¹â180ËüPV¤Î´Ú¹ñ¸ì¥Ö¥í¥°¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤Ç¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¾ðÊó¤ÎYouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£»á¡£ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¤â´Ú¹ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¿È¶á¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÃø¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ä±Ñ¸ì¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¯¡Ö¤¢¤Î¥»¥ê¥Õ¡×
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¥¦¥§¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£
Æü¾ï²ñÏÃ¤Ç¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¤È¤¤ËÊ¹¤±¤ë¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò´Ú¹ñ¸ì¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡×¤Î¸À¤¤Êý¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¤Ê¤ó¤Ç¡¦¤Ê¤¼¡§¥¦¥§¡Ê왜¡Ë
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡×¡Ö¤Ê¤¼¡×¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥¦¥§¡Ê왜¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¦¥§¡©¡Ê왜?¡Ë¡×¤È¸ìÈø¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¥¦¥§¡©¡×¤Ï¾¯¤·¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤¦¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥§¡Ê왜¡Ë¡×¤Î¸å¤Ë¡Ö¥è¡©¡Ê요?¡Ë¡×¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥¦¥§¥è¡©¡Ê왜요?¡Ë¡×¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¦¥§¥è¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÃúÇ«¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡§¥¦¥§ ¥°¥ì¥è¡©¡Ê왜 그래요?¡Ë
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥¦¥§ ¥°¥ì¥è¡©¡Ê왜 그래요?¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¥¦¥§ ¥°¥ì¥è¡©¡×¤ÏÆü¾ï²ñÏÃ¤Ç¤â¤è¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ºÇ¸å¤Î¡Ö¥è¡Ê요¡Ë¡×¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ö¥¦¥§ ¥°¥ì¡©¡Ê왜 그래?¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í§¤À¤Á¤Ë»È¤¨¤ë¾¯¤·¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¦¥§ ¥°¥ì¡Á¡Ê왜 그래~¡Ë¡×¤È¸ìÈø¤ò¾å¤²¤º¤Ë²Ä°¦¤¯¸À¤¨¤Ð¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë¤â»È¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤ó¤Í¤ó¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â»È¤¨¤ë³Ú¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡§¥¦¥§ ¥¤¥ì¥è¡©¡Ê왜 이래요?¡Ë
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥¦¥§ ¥¤¥ì¥è¡©¡Ê왜 이래요?¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¤Î¡Ö¥¦¥§ ¥°¥ì¥è¡©¡×¤È£¤Î¡Ö¥¦¥§ ¥¤¥ì¥è¡©¡×¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÉ½¸½¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¸ìÈø¤ò¡Ö¥ì¥Ã¥½¥è¡©¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢
¡Ö¥¦¥§ ¥°¥ì¥Ã¥½¥è¡©¡Ê왜 그랬어요?¡Ë¡×¡§¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¥¦¥§ ¥¤¥ì¥Ã¥½¥è¡©¡Ê왜 이랬어요?¡Ë¡×¡§¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤È²áµî·Á¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿´Ú¹ñ¸ì¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡×¤Î¸À¤¤Êý¤ò³Ð¤¨¤ì¤Ð¡¢µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¤È¤¤ËÊ¹¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò´Ú¹ñ¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤¹ºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤äÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤É¤ó¤É¤ó³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·ÆÃÊÌÅê¹Æ¤Ç¤¹¡Ë