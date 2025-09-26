「また戻って来たときに、こうして会えるのを楽しみにしています」

9月23日、活動休止前の最後のライブとなった東京ドームで、Perfumeのメンバーであるのっちは、そう観客に向けて声をかけた。

Perfume、紅白よりもファンとの時間を優先か

「実は、2024年11月に発表された紅白出演者リストに名前がなかったときに、彼女たちの“活動休止”は、すでに囁かれていたんです。1999年に結成して2024年は25周年という節目であり、紅白は2008年の初出場から16年連続で出場していたので“紅白よりもファンとの時間を優先したんだ”と、言われていました」（音楽業界関係者）

デビュー20周年にあたる2025年9月21日、Perfumeは今年の12月31日をもって活動休止すると発表していた。

「ファンクラブのサイトで発表しましたが、あえて活動休止という言葉は使わずに“コールドスリープ”という、SF作品で使われる人工冬眠を意味する単語で説明していました。しかし、肝心の休止する理由は明確ではなく、いったん期間を決めずに休んで、ソロ活動も未定であり、でもいつかは3人で活動を再開させたい、といった内容でした」（スポーツ紙記者）

一部報道によれば「仲よし3人組から走り続けてきたので、一度それぞれの人生と向かい合って成長する時間になります」といった、所属事務所による事情説明も紹介されていた。

1999年に開校した『アクターズスクール広島』の第1期生として入学した3人。2003年に14歳で上京し、同じ高校に通い、同じ寮で生活していた。

「彼女たちはバラエティー番組に出ても地元の広島弁を使い、地方出身であることを隠しません。デビュー直後の売れていなかった時代や下積みの苦労話も赤裸々に語っています」（前出・スポーツ紙記者）

2008年に3人で登場した雑誌インタビューで、メンバーのかしゆかは次のような夢を明かしていた。

《実は決めてるんです。26とか27歳で、みんな結婚しようって。それも結婚式を3日連続で挙げるんです》

これまで3人とも熱愛を報じられたことはあった。かしゆかは2009年に写真家男性との交際を、2013年には元モデル男性との交際が報じられた。

2009年に、のっちの自宅マンションにロックバンドのボーカルが通う様子が写真週刊誌で報じられた。2016年には、あ〜ちゃんと人気お笑い芸人がゴールイン寸前と報じられたことも。

「現在まで3人とも独身ですが、シングルやアルバムをコンスタントに発表しており、ほぼ毎年、国内外でのツアーコンサートを行っています。デビューした後、しばらくしてのブレイクから、ずっと音楽業界の第一線を走り続けている印象です」（前出・スポーツ紙記者）

そんな3人が、いったん立ち止まることを決断した。

「不仲になったということでは、ないようです。ただ、活動休止の原因として、1つには体調不良があるようです」（前出・音楽業界関係者、以下同）

年内を区切りとして活動休止することから、紅白への“返り咲き”を期待する声もある。

「2024年は、紅白サイドからのオファーはあったようですが、以前から決まっていたカウントダウンコンサートを優先して、辞退したんだそうです。そのころから活動休止に向けての調整をしていました。今年の12月31日をもって活動休止と発表していますが、これからの限られた時間は、3人はきっとファンに向けた内容を優先するつもりなのでしょう」

いつかのカムバックのために、まずはジックリ休んでほしい。