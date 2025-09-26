ProGrade Digitalは9月26日（金）、メモリーカードのメンテナンス用ソフトウェア「Refresh Pro」の最新版（バージョン4.0.4）を公開した。9月24日（水）に予告していたもので、キヤノンの一部ミラーレスカメラでSDメモリーカードの認識不良が起こるトラブルを解消した。

具体的には、Refresh Proの物理フォーマット機能「サニタイズ」を利用したSDメモリーカードが、EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R3の3機種で認識されなくなるという事象が確認されていた。サニタイズにおけるフォーマット形式が、これらのカメラに認識されない形式だったことが原因という。

バージョン4.0.4ではこの問題を修正。サニタイズを利用しても正常にカードが認識されるとしている。なお、CFexpress Type B、Type A、CFastカードについては当初より問題なく使用できる。

アップデートは、Refresh Proを立ち上げると「最新版をダウンロードしてください」というメッセージが表示されるため、指示に従ってダウンロードを実行。表示されない場合はメニュー画面の「本製品について」から「アップデートを確認してください」をクリックする。