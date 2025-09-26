これ使ったら普通のには戻れない…！高密度でかなり丈夫！掃除の手間も減る100均スポンジ

掃除でよく使うメラミンスポンジ。ダイソーで見つけた『高密度メラミンスポンジ（カットタイプ、3個）』が、とても優秀で驚きました！一般的なものに比べて高密度だから、丈夫でへたれにくいのが特徴。カスも出にくく掃除の手間も減り、汚れ落ちも抜群です！自由にカットでき、好きなサイズで使えるのも便利ですよ◎

商品情報

商品名：高密度メラミンスポンジ（カットタイプ、3個）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

普通のものとは一味違う！ダイソーの『高密度メラミンスポンジ（カットタイプ、3個）』

100円ショップではメラミンスポンジがお手頃価格で販売されているので、筆者もよく購入しています。大容量のメラミンスポンジもいいですが、ちょっと気になる商品を発見しました！

今回紹介するのは、ダイソーの『高密度メラミンスポンジ（カットタイプ、3個）』。一般的な商品とは一味違った特徴を持つメラミンスポンジです。

価格は110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、キッチン消耗品売り場に陳列されていました。

大きめサイズのメラミンスポンジが3個入っています。

表面にはドットのような細かい凹凸があしらわれています。

実はこちらのメラミンスポンジは、通常品と比べて高密度なのが最大の特徴！

高密度なので耐久度が高く、より丈夫にできています。

メラミンスポンジは掃除している途中からボロボロになってしまうのが気になっていたので、これは嬉しいかぎりです。

一般的なメラミンスポンジとは違って、圧をかけても沈み込みが少ないです。

高密度でキメが細かく、力を込めやすいですよ。

自由にカットして使えるタイプなので、はさみで切って好きな形やサイズで使用できます。

少々手間ではありますが、あらかじめカットされているメラミンスポンジだと小さすぎることがあるので、筆者にとってはこちらのほうが好都合です。

軽く擦るだけで汚れがすっきり◎高密度だから丈夫でへたれにくい！

擦ってもなかなか落とせなかった、陶器に付着した汚れが取れました！

表面がピカピカになって、こんなにすっきりしましたよ。

細部に茶渋がこびりついていたタンブラーの蓋に付いているパーツも、軽くこするだけで元の色に戻りました。

こちらは小さくカットしたメラミンスポンジに竹串をさして掃除しました。

竹串が柄の代わりになってくれるので、細かい部分にスポンジを入れやすかったです。

床など広い面を磨いても、高密度ということでなかなかへたりません。

また、メラミンスポンジ特有のカスが出にくいので、お掃除の手間もグッと減りますよ。

今回はダイソーの『高密度メラミンスポンジ（カットタイプ、3個）』を紹介しました。

今まで使用していたメラミンスポンジには戻れないくらい、快適な使い心地でした！気になった方は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。