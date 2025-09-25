この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「最近なんだか疲れやすい」——その体の不調、仕事や年齢のせいだと思い込んでいないだろうか。総合診療専門医の舛森医師がYouTubeチャンネル「YouTube医療大学」で公開した動画「【日本で急増】こんな人は『白血病』の寸前です。」で、見過ごしがちな白血病の危険なサインについて詳しく解説している。



動画で舛森医師は、白血病の仕組みを「私たちの体の中にある“血液工場”が、異常な細胞に乗っ取られてしまう病気」と、非常にわかりやすい例えで説明。骨の中心にある「骨髄」という工場では、酸素を運ぶ「赤血球」、免疫を担う「白血球」、出血を止める「血小板」という3種類の重要な血液細胞が作られている。白血病になるとこの工場の生産ラインが正常に機能しなくなり、様々な症状を引き起こすのだという。



多くの人が抱く「疲れやすさ」や「息切れ」といった貧血症状は、赤血球が作れなくなることで起こる代表的なサインだ。しかし、舛森医師はそれ以外にも見逃しやすい危険なサインを5つ挙げている。特に「長引く発熱や繰り返す感染症」は免疫を担う白血球の減少が、「ぶつけた覚えのないアザや鼻血」は血を固める血小板の減少が原因だと指摘。「子供が白血病を発症する時に多いのが、骨や関節の痛み」という意外な視点も示された。



さらに、「症状がないから大丈夫、ではない」と舛森医師は警鐘を鳴らす。ゆっくり進行する慢性の白血病は初期症状がないケースも多く、本人が気づかないまま進行することがあるという。そのため、定期的な健康診断での血液検査が早期発見の鍵を握る。



「一人で絶望をしないでください。白血病の治療はどんどん進歩しています」と力強く語る舛森医師。「あなたの体は、あなたの大切な資本です」という言葉通り、日頃から「自分の体の声に耳を傾ける」ことの重要性を改めて教えてくれる内容となっている。